Ощадбанк предоставляет энергокредиты до 480 000 грн по-новому: какие условия и ставки

Люди за компьютером, отделение банка. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государственное финансовое учреждение "Ощадбанк" улучшило условия кредитной программы, предусматривающей предоставление средств на приобретение оборудования для обеспечения энергонезависимости. Спектр товаров, на которые можно взять кредит, существенно расширили.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию финучреждения.

Как изменились правила по энергокредитам в Ощадбанке

Согласно новым условиям, клиенты, желающие воспользоваться кредитной программой "Моя энергонезависимость", смогут оформить больше видов оборудования и устройств для укрепления энергостойкости.

"Ощад расширил возможности кредитной программы "Моя энергонезависимость". Отныне ее можно использовать не только для установки солнечных панелей или другого оборудования для автономного энергоснабжения, но и для энергосберегающего обновления и ремонта жилья", — говорится в сообщении.

Обновленные правила предусматривают, что на кредитные средства теперь разрешается приобретать товары по различным направлениям. А именно:

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Для энергосбережения — окна, двери, материалы для утепления фасадов, кровли и другие решения, помогающие сохранять тепло; Для ремонта жилья — строительные материалы, сантехнику, инструменты, оборудование, а также оплату сопутствующих работ; Для повышения энергоэффективности в виде бытовой техники — холодильники, стиральные машины, плиты, телевизоры и другое оборудование, помогающее снизить потребление электроэнергии.

При этом процентная ставка может быть установлена в размере 29% годовых, начиная с 31-го дня пользования кредитом.

Также клиентам в дальнейшем доступны кредиты на приобретение:

солнечных электростанций;

систем накопления энергии;

тепловых насосов;

ветрогенераторов.

Условия предоставления энергокредитов в Ощадбанке

Согласно информации банка, клиенты могут оформить кредит на энергоэффективность на сумму от 10 000 до 480 000 грн на срок от 12 до 120 месяцев.

При условии соблюдения требований по целевому использованию кредита размер процентной ставки ежемесячно будет компенсироваться Национальным учреждением развития до уровня:

в течение первого года кредитования — 0% годовых;

в течение второго года — 5% годовых;

в течение третьего года — 7% годовых;

начиная с четвертого года кредитования и до конца срока действия кредита — полная оплата по ставке UIRD 3+7.

Кроме того, в частности, дополнительные требования предусматривают, что общая площадь жилья не должна превышать 300 кв. м, а размер среднемесячного совокупного дохода семьи за последние полгода не должен быть выше десятикратного размера среднемесячной заработной платы в Украине.

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