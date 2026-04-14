Пенсії в Україні: які потрібні документи для доплати у 2 595 грн

Чоловік похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році окремим категоріям українських пенсіонерів держава нараховує додаткові виплати, що становлять майже 2 600 грн. Для отримання права на нарахування такої виплати необхідно мати одну важливу довідку.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на одне з управлінь Пенсійного фонду Україні (ПФУ).

Хто має право на доплати до пенсії у майже 2 600 грн

Згідно з нормами закону "Про Державний бюджет на 2026 рік", непрацевлаштованим пенсіонерам-чорнобильцям, які мешкали в зонах обов'язкового та добровільного відселення протягом 1986-1993 років, передбачена виплата у 2 595 грн.

Правила закону "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", передбачають три зони:

Перша зона — це зона відчуження, звідки було здійснено евакуацію громадян відразу після аварії.

Друга зона — зона обов’язкового безумовного відселення, території, що зазнали суттєвого забруднення і звідти відселили громадян в обов’язковому порядку.

Третя зона — зона гарантованого добровільного відселення.

Доплата для непрацюючих людей, які проживають у зоні безумовного обов’язкового відселення та у зоні гарантованого добровільного відселення встановлюють за умови, що вони мешкали у відповідних зонах станом на 26 квітня 1986 року, тобто на час аварії на Чорнобильській АЕС або у період із 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993-го.

Читайте також:

Водночас додаткові кошти не призначені для осіб, які виїхали їх зони відселення або змінили адресу проживання.

Перевірки громадян у праві на доплати

Закон про Держбюджет передбачає оновлені критерії для нарахування доплати для непрацюючих пенсіонерів, котрі постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Зокрема, право на продовження виплати у розмірі 2 595 грн перевірятимуть органи Пенсійного фонду. Важливо надати:

чорнобильське посвідчення третьої категорії;

підтвердження періоду проживання у зоні ЧАЕС станом на 26 квітня 1986-го чи в час з 26 квітня 1986-го до 1 січня 1993-го та постійного проживання після січня 1993-го.

Для встановлення доплати фахівці ПФУ звірятимуть відомості про постійне проживання громадян у зоні безумовного (обов’язкового) відселення, а також в зоні гарантованого добровільного відселення із даними з Єдиного державного демографічного реєстру та інших реєстрів.

