Ощадбанк обещает некоторым пенсионерам денежные бонусы — как их получить

Люди возле отделения банка. Фото: Новини.LIVE

До 15 марта 2026 года украинские пенсионеры, которым поступают выплаты на карточные счета государственного "Ощадбанка", могут ежемесячно получать бонусы. Соответствующая программа распространяется на все регионы страны, кроме захваченных российскими оккупантами территорий и зон боевых действий.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию банковского учреждения.

Реклама

Читайте также:

Бонусы для пенсионеров от Ощадбанка

Речь идет об особых условиях банка для одной категории клиентов, которые получают пенсионные выплаты на карты финучреждения. В рамках программы, у граждан ежемесячно будет возникать шанс получить бонус в размере 5 тыс. грн.

Право на участие в программе будет доступно в автоматическом режиме, если человек в течение месяца единоразово рассчитается на сумму, превышающую 500 грн.

Согласно правилам программы, каждый месяц банк будет выбирать по 40 пенсионеров, которые выполнят соответствующее условие. Каждому предоставят денежный бонус, который можно будет потратить по своему усмотрению.

Условия предоставления бонусов за расчеты

Как отмечается, рассчитываться клиенты должны картами международной платежной системы Mastercard от Ощада:

Standard Mastercard;

MC Debit Standard; MC Debit Standard;

MC World;

MC Debit World.

Оплачивать товар или услугу картой необходимо одним платежом в магазинах или онлайн-маркетах. Однако некоторые операции могут не засчитаться. Речь идет о:

транзакциях, которые были осуществлены с помощью всех других карт;

финансовых операциях Р2Р переводов;

переводах средств на произвольные реквизиты;

транзакциях по оплате дорожных чеков/лотерейных билетов;

оплате ставок и пари в казино/других игорных заведениях, в частности в интернете;

оплате товаров, работ или услуг, после которых произошел полный/частичный возврат средств.

Победителей программы будут определять ежемесячно рандомно.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке некоторые клиенты могут снимать кредитные деньги без комиссий. Такие правила распространяются на одну из карт.

Также мы сообщали, что в Ощадбанке действуют лимиты на снятие наличных средств. При этом к действующим ограничениям финучреждение добавило еще свои требования.