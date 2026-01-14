Відео
Головна Фінанси Пенсіонери отримають від Ощадбанку грошові бонуси — умови

Пенсіонери отримають від Ощадбанку грошові бонуси — умови

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 06:01
Ощадбанк обіцяє деяким пенсіонерам грошові бонуси — як їх отримати
Люди біля відділення банку. Фото: Новини.LIVE

До 15 березня 2026 року українські пенсіонери, яким надходять виплати на карткові рахунки державного "Ощадбанку", можуть щомісяця отримувати бонуси. Відповідна програма поширюється на всі регіони країни, окрім захоплених російськими окупантами територій та зон бойових дій.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банківської установи.

Читайте також:

Бонуси для пенсіонерів від Ощадбанку

Йдеться про особливі умови банку для однієї категорії клієнтів, які отримують пенсійні виплати на картки фінустанови. В рамках програми, у громадян щомісяця виникатиме шанс отримати бонус у розмірі 5 тис. грн. 

Право на участь у програмі буде доступне в автоматичному режимі, якщо людина протягом місяця одноразово розрахується на суму, що перевищує 500 грн.  

Згідно з правилами програми, кожного місяця банк обиратиме по 40 пенсіонерів, які виконають відповідну умову. Кожному нададуть грошовий бонус, який можна буде витратити на власний розсуд.

Умови надання бонусів за розрахунки 

Як зазначається, розраховуватися клієнти мають картами міжнародної платіжної системи Mastercard від Ощаду:

  • Standard Mastercard;
  • MC Debit Standard;
  • MC World;
  • MC Debit World.

Оплачувати товар чи послугу картою необхідно одним платежем у магазинах чи онлайн-маркетах. Проте деякі операції можуть не зарахуватися. Йдеться про:

  • транзакції, що були здійснені за допомогою всіх інших карт;
  • фінансові операції Р2Р переказів;
  • перекази коштів на довільні реквізити;
  • транзакції з оплати дорожніх чеків/лотерейних квитків;
  • оплату ставок та парі в казино/інших гральних закладах, зокрема в інтернеті;
  • оплату товарів, робіт чи послуг, після яких відбулося повне/часткове повернення коштів.

Переможців програми визначатимуть щомісяця рандомно.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку деякі клієнти можуть знімати кредитні гроші без  комісій. Такі правила поширюються на одну з карт.  

Також ми повідомляли, що в Ощадбанку діють ліміти на зняття готівкових коштів. При цьому до чинних обмежень фінустанова додала ще свої вимоги.

Ощадбанк гроші банки пенсіонери банківські карти
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
