Ощадбанк предоставил возможность снятия кредитных средств без комиссий — детали

Банковская карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Клиентам государственного "Ощадбанка" доступна возможность снимать кредитные средства без комиссий. Такие условия предусмотрены для обновленной версии карты "Моя кредитка".

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию банковского финучреждения.

Реклама

Читайте также:

Как не платить за снятие кредитных средств в Ощадбанке

По информации банка, для граждан доступен обновленный банковский продукт, имеющий ряд преимуществ, в частности, в виде отсутствующей комиссии за снятие кредитных средств. Соответствующие условия предусмотрены для карты "Моя кредитка".

Согласно правилам банка, выгодное обслуживание доступно не только старым клиентам, которые подтвердили свою надежность и платежеспособность. Оформить такую карту со всеми выгодами могут даже граждане, которые не являются клиентами Ощада.

"Моя кредитка" предусматривает следующие преимущества:

Отсутствие каких-либо комиссий за операции снятия кредитных денег; Не предусмотрена комиссия за обслуживание и страховых платежей; Отсутствие взимания комиссии за Р2Р переводы кредитных средств.

По условиям, предусматриваются следующие процентные ставки в течение льготного периода:

0,001%/мес. — до 62 дней за стандартные операции;

0,001%/мес. — до 92 дней для отдельных категорий.

Другие особенности карты:

кредитный лимит может составлять — в сумме от 5 тыс. до 400 тыс. грн;

размер минимального ежемесячного платежа — 5%.

Не предусмотрены расходы на снятие средств или пополнение счета.

Правила оформления новой кредитной карты

Для того, чтобы начать пользоваться преимуществами кредитной карты "Моя кредитка", необходимо загрузить приложение и через государственный сервис "Дія" стать официальным клиентом Ощадбанка. Среди требований к гражданам:

возраст заявителя превышает 21 год, однако не более 65 лет;

есть постоянный доход;

нет задолженности в других банковских учреждениях.

Ранее мы сообщали, что украинцам доступна возможность оформления пенсий через Ощадбанк. Известно, какие правила обслуживания карт с такими выплатами в 2026 году.

Еще рассказывали, что с нового года Ощадбанк повысил некоторые тарифы на услуги. Один из сервисов теперь стоит не 100, а 150 грн.