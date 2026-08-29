Перерасчет пенсий работающим пенсионерам: кому нужно обратиться в ПФУ в сентябре

Женщина пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, которые после выхода на пенсию продолжают работать, могут получить перерасчет пенсии. Основной перерасчет Пенсионный фонд проводит автоматически в апреле. Но часть пенсионеров, которые набрали необходимый страховой стаж уже позже, может обратиться в ПФУ самостоятельно и не ждать следующего года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

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Когда пенсию пересчитывают автоматически

Ежегодно с 1 апреля Пенсионный фонд автоматически пересчитывает выплаты работающим пенсионерам. Право на такой перерасчет имеют люди, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжили работать и по состоянию на 1 марта накопили не менее 24 месяцев страхового стажа.

Есть и другое основание. Если после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло не менее двух лет, перерасчет проводят даже в том случае, если за это время человек накопил менее 24 месяцев страхового стажа. В таком случае учитывается накопленный страховой стаж.

Кому стоит обратиться в Пенсионный фонд в сентябре

Существует ситуация, когда ждать следующего автоматического перерасчета не нужно. Если пенсионер накопил необходимые 24 месяца страхового стажа уже после 1 марта, он может самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о перерасчете.

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Например, человек продолжает работать после выхода на пенсию и набрал 24 месяца страхового стажа в сентябре. В таком случае она может подать заявление в ПФУ, чтобы провести перерасчет после набора необходимого стажа. Поэтому работающим пенсионерам стоит проверить, сколько страхового стажа они накопили после назначения или последнего перерасчета пенсии.

Что учитывается при перерасчете

Если по состоянию на 1 марта человек накопил не менее 24 месяцев страхового стажа, при перерасчете учитывается этот стаж. Также в определенных случаях может учитываться заработок, который пенсионер получал после назначения или предыдущего перерасчета пенсии, если это дает более выгодный результат. В то же время для перерасчета может использоваться и тот заработок, который уже учитывался при назначении пенсии.

Если после назначения или предыдущего перерасчета набрано менее 24 месяцев стажа, а два года еще не прошли, автоматический перерасчет по этому основанию проводиться не будет.

Сколько в Украине работающих пенсионеров

По приведенным данным, в Украине около 2,8 млн пенсионеров продолжают работать после выхода на пенсию. В то же время размер пенсий в стране существенно различается. По состоянию на 1 июля средняя пенсия составляла 7 273 гривны, а медианная — около 5 300 гривен.

Почти 5 миллионов пенсионеров получали менее 5 300 гривен в месяц. Еще около 2,7 миллиона человек имели пенсию до 4 000 гривен.

Пенсионный фонд также обновляет показатели средней заработной платы, которые используются для расчета пенсий. По данным ПФУ, показатель средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается при расчете пенсии, за июнь 2026 года составил 28 169,69 гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПФУ может потребовать от пенсионеров вернуть переплату. Если ошибку допустил сам Пенсионный фонд, а пенсионер действовал добросовестно, требование можно обжаловать. В то же время сокрытие важных изменений или предоставление недостоверных данных может повлечь за собой обязательство вернуть излишне полученные средства.

Также Новини.LIVE рассказывали о новых правилах подтверждения страхового стажа. Отныне работник не должен терять стаж только из-за того, что работодатель начислил ЕСВ, но не уплатил его. Пенсионный фонд также будет самостоятельно извлекать данные из государственных реестров, если они там уже имеются. А если информации не хватает, человеку должны объяснить, какие документы помогут подтвердить годы работы.