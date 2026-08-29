Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам: кому потрібно звернутися в ПФУ у вересні

Жінка пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE

Українці, які після виходу на пенсію продовжують працювати, можуть отримати перерахунок пенсії. Основний перерахунок Пенсійний фонд проводить автоматично у квітні. Але частина пенсіонерів, які набрали необхідний страховий стаж уже пізніше, може звернутися до ПФУ самостійно та не чекати наступного року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

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Коли пенсію перераховують автоматично

Щороку з 1 квітня Пенсійний фонд автоматично перераховує виплати працюючим пенсіонерам. Право на такий перерахунок мають люди, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжили працювати та станом на 1 березня набули щонайменше 24 місяці страхового стажу.

Є й інша підстава. Якщо після призначення або попереднього перерахунку пенсії минуло щонайменше два роки, перерахунок проводять навіть тоді, коли за цей час людина набула менше 24 місяців страхового стажу. У такому разі враховується набутий страховий стаж.

Кому варто звернутися до Пенсійного фонду у вересні

Є ситуація, коли чекати наступного автоматичного перерахунку не потрібно. Якщо пенсіонер набув необхідні 24 місяці страхового стажу вже після 1 березня, він може самостійно звернутися до Пенсійного фонду із заявою про перерахунок.

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Наприклад, людина продовжує працювати після виходу на пенсію і 24 місяці страхового стажу набрала у вересні. У такому випадку вона може подати заяву до ПФУ, щоб провести перерахунок після набуття необхідного стажу. Тому працюючим пенсіонерам варто перевірити, скільки страхового стажу вони набули після призначення або останнього перерахунку пенсії.

Що враховують під час перерахунку

Якщо станом на 1 березня людина набрала щонайменше 24 місяці страхового стажу, під час перерахунку враховують цей стаж. Також у певних випадках може враховуватися заробіток, який пенсіонер отримував після призначення або попереднього перерахунку пенсії, якщо це дає вигідніший результат. Водночас для перерахунку може використовуватися і той заробіток, який уже враховували під час призначення пенсії.

Якщо після призначення або попереднього перерахунку набрано менше 24 місяців стажу, а два роки ще не минули, автоматичного перерахунку за цією підставою проводити не будуть.

Скільки в Україні працюючих пенсіонерів

За наведеними даними, в Україні близько 2,8 млн пенсіонерів продовжують працювати після виходу на пенсію. Водночас розмір пенсій у країні суттєво відрізняється. Станом на 1 липня середня пенсія становила 7 273 гривень, а медіанна — близько 5 300 гривень.

Майже 5 мільйонів пенсіонерів отримували менше 5 300 гривень на місяць. Ще близько 2,7 мільйонів людей мали пенсію до 4 000 гривень.

Пенсійний фонд також оновлює показники середньої заробітної плати, які використовуються для обчислення пенсій. За даними ПФУ, показник середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за червень 2026 року становив 28 169,69 гривень.

Раніше Новини.LIVE писали, що ПФУ може вимагати від пенсіонерів повернути переплату. Якщо помилку допустив сам Пенсійний фонд, а пенсіонер діяв добросовісно, вимогу можна оскаржити. Водночас приховування важливих змін або подання недостовірних даних може зобов’язати повернути надміру отримані кошти.

Також Новини.LIVE розповідали про нові правила підтвердження страхового стажу. Відтепер працівник не має втрачати стаж лише через те, що роботодавець нарахував ЄСВ, але не сплатив його. Пенсійний фонд також самостійно братиме дані з державних реєстрів, якщо вони там уже є. А якщо інформації бракує, людині повинні пояснити, які документи допоможуть підтвердити роки роботи.