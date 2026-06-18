Дополнительная пенсия за ущерб здоровью: как чернобыльцам добиться перерасчета в 2026 году

Пенсионеры на скамейке, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Для большинства украинцев пенсия — это единственный стабильный доход. Этими деньгами оплачиваются лекарства, коммунальные услуги и повседневные расходы. Поэтому даже небольшая недоплата больно бьет по карману. Но многие люди годами получают меньше, чем могли бы, — и даже не догадываются об этом.

Чаще всего речь идет о дополнительной пенсии, которую назначают за ущерб здоровью после аварии на ЧАЭС. Недоплата может составлять от нескольких сотен до почти двух тысяч гривен ежемесячно, сообщает Мережа права, передает Новини.LIVE.

В 2026 году всё больше чернобыльцев начали проверять свои выплаты и выявлять ошибки. Часто это происходит случайно — во время консультации или когда люди сравнивают свои доходы с другими пенсионерами с похожим статусом.

В результате многие узнают, что получают суммы, которые были актуальны много лет назад, без учета современных норм

Что такое дополнительная пенсия

Помимо основной пенсии, для пострадавших от Чернобыльской катастрофы предусмотрена отдельная выплата — дополнительная пенсия за ущерб здоровью.

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То есть это доплата людям, которые утратили здоровье из-за последствий аварии.

Она не входит в основную пенсию и должна рассчитываться отдельно. Именно из-за неё чаще всего и возникают споры с Пенсионным фондом.

Кто может требовать перерасчета

Наибольшие шансы на пересмотр размера выплат имеют люди со статусом пострадавших 1-й категории, особенно если установлена инвалидность.

Для этой категории Верховный Суд в 2025 году подтвердил важную позицию: дополнительная пенсия должна начисляться строго в соответствии с нормами закона, а не по внутренним подходам Пенсионного фонда.

Иными словами, во многих случаях есть основания требовать перерасчета.

Почему разница в выплатах такая ощутимая

Многие думают, что речь идет о незначительных суммах. Но разница порой очень ощутима.

Дополнительная пенсия привязана к минимальной пенсии по возрасту:

для I группы инвалидности — 100%;

для II группы — 75%;

для III группы — 50%.

В денежном выражении это примерно от 1300 до 2600 гривен в месяц.

Если же начисления произведены неправильно, человек может ежемесячно терять до двух тысяч гривен. А за год это уже десятки тысяч.

Как понять, есть ли ошибка

Большинство пенсионеров видят только итоговую сумму и не понимают, из чего она складывается.

Поэтому стоит обратить внимание, если:

пенсия долго не меняется;

есть статус пострадавшего 1 категории;

суммы выглядят подозрительно низкими;

Пенсионный фонд не объясняет, как именно всё рассчитано. В таких случаях стоит проверить пенсионное дело — именно там видны все детали расчета.

Если вы обнаружили расхождения, пишите заявление в Пенсионный фонд с требованием провести перерасчет. А если там отказывают или не реагируют — можно обращаться в суд.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о надбавке для военных пенсионеров, содержащих нетрудоспособных родственников. Можно получить доплату к пенсии в размере около 1 290 грн. На нее имеют право неработающие пенсионеры по выслуге лет или по инвалидности, у которых на иждивении находятся родственники без доходов или соцвыплат.

Также Новини.LIVE писали о планах правительства изменить правила пенсионного обеспечения военнослужащих и ввести отдельную систему выплат. Военнослужащие могут получать пенсионные права уже после одного года службы, а не после 25 лет, как сейчас. Также предлагается, чтобы суммы выплат зависели от риска, условий службы и боевого опыта.