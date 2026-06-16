Военные смогут претендовать на пенсию уже после года службы: подробности реформы

Военнослужащий ВСУ, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Для военнослужащих планируется изменить правила начисления пенсий. Правительство намерено запустить отдельную пенсионную систему, чтобы военнослужащие получали право на выплаты уже через год службы. Об этом говорится в концепции обновленной пенсионной системы, которую Кабмин представил народным депутатам.

О деталях будущей реформы рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Что именно может измениться

Сейчас для того, чтобы получить специальную военную пенсию, необходимо отслужить не менее 25 лет.

Из-за этого многие мобилизованные украинцы оказываются в ситуации, когда несколько лет служат на фронте, рискуют жизнью и здоровьем, но не получают права на специальную пенсию.

Новая модель должна исправить эту ошибку и учесть самый короткий период службы. По замыслу чиновников, пенсионные права защитников будут накапливаться с первого года пребывания в армии.

Где будут искать финансирование

Для того чтобы обеспечить бойцам досрочный выход на пенсию и более высокие выплаты, планируется ввести дополнительные взносы.

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Предварительно рассматриваются отчисления от 10% до 16% в зависимости от условий службы и риска для жизни.

В то же время чиновники пока не решили, кто именно будет управлять этими средствами и где они будут храниться.

Какие вопросы пока остаются без ответа

В представленном плане пока нет четкого объяснения, как именно будет работать новая система.

В частности, неизвестно:

кто будет администрировать накопления;

как будут защищать средства от инфляции;

куда будут инвестироваться пенсионные взносы;

какие гарантии получат военнослужащие.

В Верховной Раде предупреждают: если не прописать прозрачные и четкие правила, государство рискует полностью утратить доверие защитников.

Пенсии могут привязать к боевому опыту

Сейчас статус УБД гарантирует всем одинаковые доплаты к пенсии. При этом не учитывается, где именно человек проходил службу и какие задачи выполнял — в тылу или под обстрелами на первой линии фронта.

В будущем этот подход хотят изменить. Начисления планируют привязать к продолжительности пребывания на передовой, уровню опасности, участию в конкретных боевых операциях и последствиям для здоровья бойца.

Пока речь идет лишь о концепции будущей реформы. Все зависит от того, сможет ли государство надежно защитить собранные средства и создать справедливые условия для всех.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, когда военные могут ожидать выплат. В июне защитникам должны перечислить денежное обеспечение за прошлый месяц. Основные суммы обычно поступают к середине месяца. Боевые и премии могут задержаться из-за проблем с документами.

Также Новини.LIVE писали, сколько платят защитникам за уничтоженную или захваченную технику врага. Конкретная сумма зависит от вида цели и может достигать сотен тысяч гривен. Для получения средств необходимо документальное подтверждение.