Додаткова пенсія за шкоду здоров'ю: як чорнобильцям домогтися перерахунку у 2026 році

Пенсіонери на скамійці, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Для більшості українців пенсія - це єдиний стабільний дохід. З цих грошей оплачують ліки, комуналку та щоденні витрати. Тому навіть невелика недоплата боляче б’є по кишені. Але багато людей роками отримують менше, ніж могли б — і навіть про це не здогадуються.

Найчастіше мова йде про додаткову пенсію, яку призначають за шкоду здоров’ю після аварії на ЧАЕС. Недоплата може сягати від кількох сотень до майже двох тисяч гривень щомісяця, повідомляє Мережа права, передає Новини.LIVE.

У 2026 році все більше чорнобильців почали перевіряти свої виплати і виявляти помилки. Часто це стається випадково — під час консультації або коли люди порівнюють свої доходи з іншими пенсіонерами зі схожим статусом.

У результаті багато хто дізнається, що отримує суми, які були актуальними багато років тому, без урахування норм сьогодення

Що таке додаткова пенсія

Окрім основної пенсії, для постраждалих від Чорнобильської катастрофи передбачена окрема виплата — додаткова пенсія за шкоду здоров’ю.

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Тобто це доплата людям, які втратили здоров’я через наслідки аварії.

Вона не входить до основної пенсії і має розраховуватися окремо. Саме через неї найчастіше і виникають спори з Пенсійним фондом.

Хто може вимагати перерахунку

Найбільше шансів переглянути розмір виплат мають люди зі статусом постраждалих 1 категорії, особливо якщо встановлена інвалідність.

Для цієї категорії Верховний Суд у 2025 році підтвердив важливу позицію: додаткова пенсія має нараховуватися строго за нормами закону, а не за внутрішніми підходами Пенсійного фонду.

Інакше кажучи, у багатьох випадках є підстави вимагати перерахунок.

Чому різниця у виплатах така відчутна

Багато хто думає, що мова йде про незначні суми. Але різниця інколи дуже відчутна.

Додаткова пенсія прив’язана до мінімальної пенсії за віком:

для I групи інвалідності — 100%;

для II групи — 75%;

для III групи — 50%.

У грошах це приблизно від 1300 до 2600 гривень на місяць.

Якщо ж нарахування зроблені неправильно, людина може щомісяця втрачати до двох тисяч гривень. А за рік це вже десятки тисяч.

Як зрозуміти, чи є помилка

Більшість пенсіонерів бачать лише фінальну суму і не розуміють, з чого вона складається.

Тому варто звернути увагу, якщо:

пенсія довго не змінюється;

є статус постраждалого 1 категорії;

суми виглядають підозріло низькими;

Пенсійний фонд не пояснює, як саме все пораховано. У таких випадках варто перевірити пенсійну справу — саме там видно всі деталі розрахунку.

Якщо ви виявили розбіжності, пишіть заяву до Пенсійного фонду з вимогою провести перерахунок. І вже якщо там відмовляють або не реагують — можна звертатися до суду.

Раніше Новини.LIVE розповідали про надбавку для військових пенсіонерів, які утримують непрацездатних родичів. Можна отримати доплату до пенсії в розмірі близько 1 290 грн. На неї мають право непрацюючі пенсіонери за вислугу років або по інвалідності, у яких на утриманні є рідні без доходів чи соцвиплат.

Також Новини.LIVE писали про плани уряду змінити правила пенсій для військових і запровадити окрему систему виплат. Захисники можуть отримувати пенсійні права вже після одного року служби, а не після 25 років, як зараз. Також пропонується, щоб суми виплат залежали від ризику, умов служби і бойового досвіду.