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Головна Фінанси Пенсіонери можуть отримувати від 6 000 грн: хто має гарантії

Пенсіонери можуть отримувати від 6 000 грн: хто має гарантії

Ua ru
26 жовтня 2026 06:10
Мінімальні пенсії у жовтні: які умови для нарахування 6 000 грн та як оформити Новини.LIVE
Чоловік похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року деякі громадяни можуть оформити підвищений розмір мінімального пенсійного забезпечення у майже 6 000 грн. Для цього необхідно отримати спеціальний статус, який закріплений у чинному законодавстві, а тому має свої правила та особливі гарантії.   

Про те, хто може скористатися відповідним правом, розповідає редакція Новини.LIVE

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Кому гарантують підвищену мінімальну пенсію у жовтні

Згідно зі статтею 115 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", претендувати на підвищений соціальний захист мають громадяни зі статусом учасника бойових дій (УБД).

У 2026 році такій категорії населення нараховують новий розмір пенсійного забезпечення, який гарантує держава.

Зокрема, відповідний статус також дає право на кілька основних заохочувальних доплат у вигляді:

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  1. Грошової виплати у 25% від рівня прожиткового мінімуму для осіб непрацездатного віку, встановленого на початок календарного року;
  2. Цільової грошової допомоги, передбаченої на прожиття;
  3. Державної адресної допомоги до пенсії, якщо сумарно разом з доплатами, сумами індексації, буде меншою за мінімальний розмір пенсії, передбачений для такого статусу.

Зараз додатково грошова надбавка виплачується у розмірі 648 грн, адже саме такою є частка у 25% від цьогорічного прожиткового мінімуму, що дорівнює 2 595 грн.

Мінімум, якого має дотримуватися Пенсійний фонд, нараховуючи виплати учасникам бойових дій, становить 6 197 грн. 

Як УБД правильно оформити пенсію

Для звернення до ПФУ за оформленням пенсії громадянам зі статусом учасника бойових дій необхідно заздалегідь підготувати такі документи:

  • Паспорт громадянина;
  • Ідентифікаційний код;
  • Посвідчення УБД;
  • Військовий квиток/документ, що підтвердить службу;
  • Довідку, що є свідченням участі у заходах із забезпечення оборони країни;
  • Трудову книжку/документи, що зможуть підтвердити стаж;
  • Довідку про грошове забезпечення.

Що ще дає статус учасника бойових дій

Громадяни зі статусом УБД також мають деякі вигоди. Зокрема, вони можуть раніше вийти на пенсію. А саме:

  1. Чоловіки: з 55 років на основі 25 років стажу;
  2. Жінки: з 50 років на основі 20 років стажу.

Окрім того, бійці можуть після виходу на заслужений відпочинок повернутися на службу і отримувати паралельно зарплату та пенсію, а після звільнення ПФУ може підвищити виплати на основі додаткового часу служби.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що самотні громадяни похилого віку можуть отримувати доплату у 40% від мінімальної пенсії. У 2027 році виплату хочуть підвищити. З нового року їм можуть почати нараховувати по 1 150 грн. Відомо, як отримати надбавки такій категорії населення.  

Ще Новини.LIVE писали про те, як можуть змінитися вимоги до страхового стажу у наступні роки. Згідно з пенсійною реформою в Україні, вимоги будуть зростати щороку до 2028 року, а після цієї дати громадянам, які матимуть від 40 років стажу, пенсію вже будуть призначати незалежно від віку. 

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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