Пенсіонери можуть отримувати від 6 000 грн: хто має гарантії
У жовтні 2026 року деякі громадяни можуть оформити підвищений розмір мінімального пенсійного забезпечення у майже 6 000 грн. Для цього необхідно отримати спеціальний статус, який закріплений у чинному законодавстві, а тому має свої правила та особливі гарантії.
Про те, хто може скористатися відповідним правом, розповідає редакція Новини.LIVE.
Кому гарантують підвищену мінімальну пенсію у жовтні
Згідно зі статтею 115 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", претендувати на підвищений соціальний захист мають громадяни зі статусом учасника бойових дій (УБД).
У 2026 році такій категорії населення нараховують новий розмір пенсійного забезпечення, який гарантує держава.
Зокрема, відповідний статус також дає право на кілька основних заохочувальних доплат у вигляді:
- Грошової виплати у 25% від рівня прожиткового мінімуму для осіб непрацездатного віку, встановленого на початок календарного року;
- Цільової грошової допомоги, передбаченої на прожиття;
- Державної адресної допомоги до пенсії, якщо сумарно разом з доплатами, сумами індексації, буде меншою за мінімальний розмір пенсії, передбачений для такого статусу.
Зараз додатково грошова надбавка виплачується у розмірі 648 грн, адже саме такою є частка у 25% від цьогорічного прожиткового мінімуму, що дорівнює 2 595 грн.
Мінімум, якого має дотримуватися Пенсійний фонд, нараховуючи виплати учасникам бойових дій, становить 6 197 грн.
Як УБД правильно оформити пенсію
Для звернення до ПФУ за оформленням пенсії громадянам зі статусом учасника бойових дій необхідно заздалегідь підготувати такі документи:
- Паспорт громадянина;
- Ідентифікаційний код;
- Посвідчення УБД;
- Військовий квиток/документ, що підтвердить службу;
- Довідку, що є свідченням участі у заходах із забезпечення оборони країни;
- Трудову книжку/документи, що зможуть підтвердити стаж;
- Довідку про грошове забезпечення.
Що ще дає статус учасника бойових дій
Громадяни зі статусом УБД також мають деякі вигоди. Зокрема, вони можуть раніше вийти на пенсію. А саме:
- Чоловіки: з 55 років на основі 25 років стажу;
- Жінки: з 50 років на основі 20 років стажу.
Окрім того, бійці можуть після виходу на заслужений відпочинок повернутися на службу і отримувати паралельно зарплату та пенсію, а після звільнення ПФУ може підвищити виплати на основі додаткового часу служби.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що самотні громадяни похилого віку можуть отримувати доплату у 40% від мінімальної пенсії. У 2027 році виплату хочуть підвищити. З нового року їм можуть почати нараховувати по 1 150 грн. Відомо, як отримати надбавки такій категорії населення.
Ще Новини.LIVE писали про те, як можуть змінитися вимоги до страхового стажу у наступні роки. Згідно з пенсійною реформою в Україні, вимоги будуть зростати щороку до 2028 року, а після цієї дати громадянам, які матимуть від 40 років стажу, пенсію вже будуть призначати незалежно від віку.