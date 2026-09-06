Зупинка виплат ПФУ: через що українців можуть залишити без пенсії та як її повернути

Пенсіонер. Фото: Новини.LIVE

Є випадки, коли Пенсійний фонд України має право зупинити виплату пенсії. Водночас це не означає, що людину назавжди позбавили підтримки. У багатьох випадках виплату можна поновити, але для цього потрібно виконати певні умови та звернутися до Пенсійного фонду. Відомо, через що найчастіше пенсіонерів залишають без грошей та як їх повернути.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Юридичний порадник для ВПО.

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Якщо пенсію не знімали пів року

Одна з підстав для припинення виплати — пенсіонер не отримував пенсію шість місяців поспіль. Таке правило передбачене статтею 49 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Наприклад, людина може тривалий час не забирати пенсію у відділенні пошти. Якщо виплати надходять на банківський рахунок, проблема також може виникнути, коли пенсіонер довго не здійснює операцій з рахунком.

У такій ситуації пенсію не скасовують назавжди. Після звернення людини та з’ясування обставин Пенсійний фонд може поновити виплати.

Що буде, якщо не пройти ідентифікацію

Ще одна причина зупинення виплат — непройдена фізична ідентифікація, якщо для конкретного пенсіонера вона є обов’язковою. Це стосується, зокрема, окремих людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях або перебувають за межами України. Для них держава використовує ідентифікацію, щоб підтвердити особу та переконатися, що пенсію отримує саме її законний одержувач.

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Пройти ідентифікацію можна кількома способами:

через "Дія.Підпис" в особистому кабінеті ПФУ;

за допомогою відеоконференцзв’язку з працівником Пенсійного фонду;

особисто в сервісному центрі ПФУ або визначеній банківській установі;

Що потрібно зробити після переїзду

Якщо людина переїхала, краще повідомити про це Пенсійний фонд, щоб у пенсійній справі залишалися актуальні дані. Перевести виплату за новим місцем проживання можна через сервісний центр ПФУ. Заяву також можна подати онлайн через Портал електронних послуг Пенсійного фонду. Це особливо важливо для людей, які після початку війни змінили місце проживання або отримали статус ВПО.

Окремі правила для пенсіонерів із ТОТ

Для українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях, діють додаткові вимоги. Зокрема, для продовження виплат потрібно повідомити ПФУ про неотримання пенсії чи страхових виплат від органів пенсійного забезпечення Росії, якщо така вимога поширюється на людину.

Як повернути пенсію, якщо її зупинили

У пршу чергу треба з’ясувати, чому саме припинили виплату. Від цього залежить, що робити далі. Якщо причина — тривале неотримання пенсії, потрібно звернутися до ПФУ із заявою про поновлення виплати та документом, що посвідчує особу. Зробити це можна особисто в сервісному центрі.

Якщо виплату зупинили через ідентифікацію, спочатку треба пройти цю процедуру, а потім звернутися із заявою про поновлення. Для людини, яка перебуває за кордоном, є можливість надіслати заяву та необхідні документи поштою. ПФУ також передбачає використання документа української дипломатичної установи, який підтверджує, що людина є живою.

Рішення про поновлення виплат приймають протягом 10 днів.

Раніше Новини.LIVE писали, як пенсіонерам після виїзду з ТОТ перевести пенсію за новою адресою. Якщо людина живе на підконтрольній Україні території, виплату можна оформити за місцем фактичного проживання через ПФУ. Це також допомагає актуалізувати пенсійну справу та врахувати правила щорічної фізичної ідентифікації.

Також Новини.LIVE розповідали, кому можуть нарахувати надбавку до пенсії за особливі заслуги. Багатодітні матері, які виховали щонайменше п’ятьох дітей до шести років, можуть отримувати від 35% до 40% прожиткового мінімуму. У 2026 році це становить від 908 до 1 038 гривень залежно від кількості дітей, а для призначення доплати потрібно звернутися до ПФУ.