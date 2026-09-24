Проверка доходов пенсионеров: из-за чего можно лишиться выплат

Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE

Пенсионерам в некоторых случаях необходимо подтверждать свои доходы при оформлении субсидий, льгот и отдельных видов социальной помощи. Пенсионный фонд проверяет информацию через государственные реестры, а при отсутствии данных может запросить дополнительные документы. Если не сообщить об изменениях в доходах или трудоустройстве, может возникнуть переплата, которую придется вернуть.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Факты.

Реклама

Какие доходы проверяет ПФУ

Сам факт получения пенсии не означает, что каждого пенсионера будут автоматически проверять. Вопрос о доходах возникает прежде всего при назначении субсидий, льгот и других социальных выплат, для которых учитывается материальное положение человека или его домохозяйства.

В частности, при расчете жилищной субсидии на отопительный сезон 2026–2027 годов Пенсионный фонд учитывает доходы домохозяйства за I и II кварталы 2026 года. Пенсию при этом принимают в размере начисления за август 2026 года.

В совокупный доход могут входить:

Читайте также:

заработная плата;

пенсия;

денежное довольствие военнослужащих;

стипендия;

социальные выплаты;

пособие по безработице и другие страховые выплаты;

денежные переводы из-за рубежа;

дивиденды;

доход от аренды земли;

средства от продажи имущества;

прочие доходы, предусмотренные правилами расчета субсидии.

То есть для получения помощи важен не только размер пенсии, но и другие деньги, которые получает пенсионер или члены его домохозяйства.

Нужно ли пенсионеру самостоятельно собирать справки

В большинстве случаев — нет. ПФУ самостоятельно получает необходимую информацию о доходах из государственных информационных систем, в частности от Государственной налоговой службы.

Справку могут запросить, если определенный доход указан в декларации, но информации о нем нет в базах ПФУ или ГНС. Документ также может понадобиться, если сведения о конкретном доходе невозможно получить посредством электронного обмена.

Если подтвердить доход справкой невозможно, к декларации можно приложить письменное объяснение с указанием его размера.

Что будет, если пенсионер начал работать

Отдельно ПФУ напоминает об обязанности сообщать о трудоустройстве или увольнении.

Пенсионер должен уведомить Пенсионный фонд о таких изменениях в течение 10 дней. Это касается, в частности, работы по трудовому или гражданско-правовому договору, а также начала или прекращения предпринимательской деятельности.

Подать информацию можно лично в сервисном центре ПФУ, через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионного фонда. Подтвердить изменения можно, в частности, приказом о приеме на работу или увольнении, трудовой книжкой, гражданско-правовым договором или выпиской из ЕГР для ФЛП.

Это важно и для выплат. Если из-за несвоевременного уведомления ПФУ человеку начислили лишние средства, может возникнуть переплата, которую придется вернуть.

Когда доходы могут повлиять на субсидию

Доходы имеют значение прежде всего при расчете субсидии. Для отопительного сезона 2026–2027 годов ПФУ учитывает определенный период доходов домохозяйства, а не только текущие поступления на момент обращения.

В то же время большинству получателей субсидию на новый отопительный сезон переназначают автоматически. Лично обратиться в ПФУ необходимо, в частности, тем, кто оформляет субсидию впервые, или домохозяйствам, в которых произошли изменения, влияющие на назначение помощи.

Документы можно подать лично, по почте, через сервисный центр ПФУ, веб-портал электронных услуг, мобильное приложение Пенсионного фонда, ЦНАП или портал Дія.

Таким образом, пенсионеров не будут проверять поголовно только из-за получения пенсии. Проверка доходов имеет значение прежде всего для назначения субсидий, льгот и других видов помощи, при которых учитывается материальное положение.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые украинцы могут получать пенсию в размере до 80% от заработной платы. Такой размер выплат предусмотрен, в частности, для шахтеров и отдельных категорий работников при наличии необходимого стажа. Размер пенсии зависит от категории гражданина и условий, при которых он приобрел право на выплату.

Также Новини.LIVE сообщали, что отдельные категории украинцев могут получать повышенную минимальную пенсию от 6 000 гривен. Такие выплаты предусмотрены для граждан, соответствующих установленным законодательством условиям. Кто именно может рассчитывать на повышенную пенсию, зависит от категории получателя и оснований для ее назначения.