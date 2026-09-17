Повышение выплат пенсионерам с 2027 года: что изменится

Пожилые женщины на улице. Фото: Новини.LIVE

В марте 2027 года украинские пенсионеры должны получить очередное повышение выплат. В проекте госбюджета уже предусмотрены средства на ежегодную индексацию, которая должна охватить почти 10 млн граждан. В то же время точный процент повышения и сумма доплаты станут известны позже, после расчетов по экономическим показателям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "На пенсии".

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Когда будет проведена индексация пенсий в 2027 году

Правительственный проект Государственного бюджета Украины на 2027 год предусматривает проведение ежегодной индексации пенсий с 1 марта 2027 года. В документе указано, что соответствующие расходы уже учтены в трансферте Пенсионному фонду.

Ожидается, что мартовский перерасчет затронет почти 10 млн украинских пенсионеров. То есть речь идет не об отдельной доплате для определенной категории, а о плановой ежегодной индексации пенсий.

При этом проект бюджета еще не является окончательным законом. Документ №16000 находится на рассмотрении Верховной Рады, поэтому отдельные параметры финансирования могут измениться в ходе бюджетного процесса.

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Сколько добавят к пенсии

Пока называть конкретную сумму будущей доплаты рано. В проекте бюджета не установлен окончательный процент индексации и не указана фиксированная сумма, которую получат все пенсионеры.

Как поясняет издание "На пенсии", окончательный коэффициент перерасчета будет определяться с учетом показателей инфляции и роста средней заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы. Именно поэтому сумма повышения будет различной в зависимости от размера пенсии конкретного человека.

Следовательно, сейчас некорректно говорить, что всем пенсионерам добавят одинаковое количество гривен или одинаковый процент.

Что уже предусмотрено в бюджете

Для Пенсионного фонда в проекте госбюджета на 2027 год предусмотрен трансферт в размере 292,82 млрд грн. Это на 41,51 млрд грн больше, чем было предусмотрено в бюджете на пенсионные расходы в 2026 году.

В пояснительных материалах к законопроекту указано, что эти средства должны обеспечить, в частности, выплату пенсий, доплат, надбавок и повышений, а также проведение ежегодной индексации с 1 марта.

Таким образом, главная информация для пенсионеров на данный момент — мартовский перерасчет на 2027 год предусмотрен в бюджетных планах, но ждать конкретных цифр повышения пока нужно.

Минимальная пенсия также должна вырасти

Помимо мартовской индексации в проекте бюджета предусмотрено повышение прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 января 2027 года этот показатель предлагается увеличить с 2 595 до 2 878 грн. Поскольку прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц является базовым показателем для минимальной пенсии по возрасту, это также повлияет на соответствующие пенсионные выплаты.

В то же время это не то же самое, что мартовская индексация. Повышение социального стандарта запланировано с января, а ежегодный индексационный перерасчет — с марта.

Изменят ли сам принцип индексации

Накануне нового бюджетного года появлялись сообщения о возможном изменении подходов к пенсионной системе. В то же время из проекта госбюджета-2027 пока следует, что ежегодная индексация пенсий с 1 марта сохраняется.

Поэтому говорить об уже утвержденном новом механизме расчета мартовских выплат пока рано. Окончательные параметры индексации и порядок ее проведения должны быть определены соответствующими решениями правительства.

Для пенсионера это означает, что сейчас можно ориентироваться на сам факт запланированного мартовского перерасчета, но не на конкретную сумму будущей пенсии.

Что это означает для пенсионеров

Если проект бюджета будет принят с соответствующими положениями, с 1 марта 2027 года пенсии должны быть проиндексированы. Предварительно речь идет о почти 10 млн получателей.

В то же время размер повышения для каждого пенсионера будет зависеть от окончательного коэффициента индексации и его индивидуальной пенсионной выплаты. Поэтому рассчитывать конкретную доплату заранее, опираясь только на нынешние данные, не стоит.

На данный момент известны три ключевых ориентира: с 1 января 2027 года планируется повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц до 2 878 грн, с 1 марта запланирована ежегодная индексация, а окончательный размер повышения будет определен позднее.

Ранее Новини.LIVE писали, что размер пенсии зависит не только от страхового стажа, но и от официальной зарплаты человека. ПФУ учитывает заработок за определенные законом периоды при расчете пенсионных выплат. Именно поэтому уровень официального дохода в течение трудовой жизни может влиять на будущую пенсию.

Также Новини.LIVE сообщали, что для пенсионеров в возрасте от 70 лет предусмотрены дополнительные выплаты при определенных условиях. В 2026 году установлены гарантированные уровни пенсионных выплат для отдельных категорий пожилых людей. Доплаты к этим суммам Пенсионный фонд начисляет автоматически, без обращения пенсионера.