Перевірка доходів пенсіонерів: через що можна втратити виплати

Жінка літнього віку. Фото: Новини.LIVE

Пенсіонерам у деяких випадках потрібно підтверджувати свої доходи під час оформлення субсидій, пільг та окремих видів соціальної допомоги. Пенсійний фонд перевіряє інформацію через державні реєстри, а за відсутності даних може попросити додаткові документи. Якщо не повідомити про зміни в доходах або працевлаштування, може виникнути переплата, яку доведеться повернути.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на "Факти".

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Які доходи перевіряє ПФУ

Сам факт отримання пенсії не означає, що кожного пенсіонера автоматично перевірятимуть. Питання доходів виникає насамперед під час призначення субсидій, пільг та інших соціальних виплат, для яких враховується матеріальний стан людини або її домогосподарства.

Зокрема, під час розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон 2026–2027 років Пенсійний фонд враховує доходи домогосподарства за I та II квартали 2026 року. Пенсію при цьому беруть у розмірі нарахування за серпень 2026 року.

До сукупного доходу можуть входити:

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заробітна плата;

пенсія;

грошове забезпечення військовослужбовців;

стипендія;

соціальні виплати;

допомога по безробіттю та інші страхові виплати;

грошові перекази з-за кордону;

дивіденди;

дохід від оренди землі;

кошти від продажу майна;

інші доходи, передбачені правилами розрахунку субсидії.

Тобто для отримання допомоги важливим може бути не лише розмір пенсії, а й інші гроші, які отримує пенсіонер або члени його домогосподарства.

Чи потрібно пенсіонеру самому збирати довідки

У більшості випадків ні. ПФУ самостійно отримує необхідну інформацію про доходи з державних інформаційних систем, зокрема від Державної податкової служби.

Довідку можуть попросити, якщо певний дохід зазначений у декларації, але інформації про нього немає в базах ПФУ або ДПС. Документ також може знадобитися, якщо відомості про конкретний дохід неможливо отримати через електронний обмін.

Якщо підтвердити дохід довідкою неможливо, до декларації можна додати письмове пояснення із зазначенням його розміру.

Що буде, якщо пенсіонер почав працювати

Окремо ПФУ нагадує про обов'язок повідомляти про працевлаштування або звільнення.

Пенсіонер повинен повідомити Пенсійний фонд про такі зміни протягом 10 днів. Це стосується, зокрема, роботи за трудовим або цивільно-правовим договором, а також початку чи припинення підприємницької діяльності.

Подати інформацію можна особисто у сервісному центрі ПФУ, через вебпортал електронних послуг або мобільний застосунок Пенсійного фонду. Підтвердити зміни можна, зокрема, наказом про прийняття на роботу чи звільнення, трудовою книжкою, цивільно-правовим договором або витягом з ЄДР для ФОП.

Це важливо і для виплат. Якщо через несвоєчасне повідомлення ПФУ людині нарахували зайві кошти, може виникнути переплата, яку доведеться повернути.

Коли доходи можуть вплинути на субсидію

Доходи мають значення насамперед під час розрахунку субсидії. Для опалювального сезону 2026–2027 років ПФУ бере до уваги визначений період доходів домогосподарства, а не лише поточні надходження на момент звернення.

Водночас більшості одержувачів субсидію на новий опалювальний сезон перепризначають автоматично. Особисто звернутися до ПФУ потрібно, зокрема, тим, хто оформлює субсидію вперше, або домогосподарствам, у яких відбулися зміни, що впливають на призначення допомоги.

Документи можна подати особисто, поштою, через сервісний центр ПФУ, вебпортал електронних послуг, мобільний застосунок Пенсійного фонду, ЦНАП або портал "Дія".

Отже, пенсіонерів не перевірятимуть поголовно лише через отримання пенсії. Перевірка доходів має значення передусім для призначення субсидій, пільг та інших видів допомоги, де враховується матеріальний стан.

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