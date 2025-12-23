Пенсии под угрозой — украинцы жалуются на невозможность пройти идентификацию

Женщина за компьютером. Фото: Freepik

Украинские пенсионеры, которые временно находятся за пределами страны или проживают на оккупированных территориях, массово жалуются на невозможность пройти физическую идентификацию для сохранения выплат с нового года. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) сделали определенные рекомендации.

Об этом свидетельствует информация на странице ПФУ в соцсети Facebook.

Проблемы пенсионеров с видеоидентификацией

На странице фонда граждане оставляют обращения к Пенсионному фонду с просьбой объяснить, почему представители ПФУ или не выходят на связь на указанную дату, или нет информации о результатах прохождения видеоидентификации. Как известно, дедлайн соответствующей процедуры — 31 декабря 2025 года.

"На портале дважды подавали заявление на прохождение видеоидентификации, на почту ответ до сих пор не пришел об утвержденной дате проведения. Сначала ошибки при регистрации заявки на портале, дозвониться нереально, на почтовые письма не отвечают", — говорится в одном из обращений.

Также в комментариях люди пишут о проблеме с самой регистрацией для прохождения процедуры идентификации.

"Я уже 2 раза зарегистрировала отца и тишина. И что значит до 31.12. И дальше что — лишите законной пенсии? Я понимаю, что людей не хватает, война и ПФУ не справляется. Но что за дата до 31.12. А дальше что, если не было конференции!", — говорится в обращении.

Есть те, кто ждет назначения видеоконференции с 20 ноября, а ответа до сих пор нет. Также есть проблема с тем, чтобы выйти на связь с представителем фонда по контактному номеру телефона или по почте.

"Телефоны и контактные электронные почты не отвечают. Как быть в этом случае?", — говорится в одном из сообщений.

Некоторые пишут, что прошли видеоидентификацию 9 декабря, однако со стороны ПФУ нет ответа о результате. Граждане волнуются, удалось ли зачислить попытку идентификации, чтобы в итоге не потерять пенсию.

Скриншот. Источник: ПФУ в Fb

Скриншот. Источник: ПФУ в Fb

Скриншот. Источник: ПФУ в Fb

Что говорят в Пенсионном фонде

Работники ПФУ рекомендуют гражданам, которые не знают, была ли успешно пройдена видеоидентификация, воспользоваться сервисом "Моя идентификация" на портале ПФУ в личном кабинете.

"Информацию о прохождении идентификации возможно отслеживать в личном кабинете вебпортала, раздел "Моя идентификация" Пошаговая инструкция, как воспользоваться сервисом — по ссылке. С уважением пресс-служба Пенсионного фонда Украины", — говорится в ответе.

В ПФУ отметили, что в личном кабинете на портале е-услуг Пенсионного фонда для пользователей со статусом "пенсионер" функционирует новая услуга. Там можно узнать:

дату последней идентификации;

источник, благодаря которому была проведена.

Услуга позволяет быстро убедиться, что идентификация лица проведена, что является основанием для продолжения выплат. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо сделать следующие шаги:

зайти на вебпортал е-услуг Пенсионного фонда;

авторизоваться одним из способов: с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпису, или ID.GOV.UA;

войти в личный кабинет;

в меню слева перейти в раздел "Моя идентификация".

Также в фонде отметили, что подтверждение о результатах прохождения идентификации по видеосвязи должно поступить в течение 10 рабочих дней. Если процедура не будет пройдена до конца года — выплаты на счете будут заморожены до подтверждения личности.

В то же время, в ситуациях с проблемой самой регистрации ПФУ советует предоставить более подробную информацию в переписке.

