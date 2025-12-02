Пенсії в Україні — ПФУ оприлюднив дві вимоги для збереження права на виплати

Чоловік пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) оприлюднив дві вимоги для збереження права на пенсії з 2026 року. Втратити виплати можуть одразу кілька категорій громадян у разі недотримання правил.

Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь ПФУ.

Дві вимоги для збереження права на пенсію

За інформацією Пенсійного фонду, громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з таких районів, мають виконати дві головні умови, що убезпечать від проблем з нарахуванням виплат з нового року.

Йдеться про виконання таких вимог до кінця грудня:

Необхідність проходження процедури відеоідентифікації; Інформування ПФУ про неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення РФ.

Як підтвердити особу та повідомити про відсутність виплат РФ

Пройти відеоідентифікацію можна дистанційно у такі способи:

авторизувавшись в особистому е-кабінеті на порталі ПФУ за допомогою Дія.Підпису;

показавши документи по відеоконференцзв’язку з фондом;

звернувшись до закордонної дипломатичної установи в країні перебування. Необхідно надати документ, що засвідчить факт того, що людина жива, та відправити до ПФУ.

Сповістити про неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення РФ можна:

в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду через розділ "Дистанційне інформування", необхідно поставити позначки про неотримання пенсії від РФ;

у заяві про призначення/перерахунок пенсії, яку можна подати в особистому кабінеті порталу ПФУ в розділі "Щодо пенсійного забезпечення";

під час процедури відеоідентифікації (усно повідомити про факт неодержання пенсії спеціалісту фонду).

Зареєструватися на відеоідентифікацію можна через:

сервіс порталу е-послуг ПФУ "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку";

контакт-центр ПФУ за номерами:

0800 503 753;

(044) 281 08 70;

(044) 281 08 71.

Особисто, звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.



