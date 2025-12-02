Пенсії в Україні — ПФУ оприлюднив дві вимоги для збереження права на виплати

Пенсії можна втратити — ПФУ висунув дві вимоги для українців
Пенсійний фонд України (ПФУ) оприлюднив дві вимоги для збереження права на пенсії з 2026 року. Втратити виплати можуть одразу кілька категорій громадян у разі недотримання правил.
Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь ПФУ.
Дві вимоги для збереження права на пенсію
За інформацією Пенсійного фонду, громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з таких районів, мають виконати дві головні умови, що убезпечать від проблем з нарахуванням виплат з нового року.
Йдеться про виконання таких вимог до кінця грудня:
- Необхідність проходження процедури відеоідентифікації;
- Інформування ПФУ про неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення РФ.
Як підтвердити особу та повідомити про відсутність виплат РФ
Пройти відеоідентифікацію можна дистанційно у такі способи:
- авторизувавшись в особистому е-кабінеті на порталі ПФУ за допомогою Дія.Підпису;
- показавши документи по відеоконференцзв’язку з фондом;
- звернувшись до закордонної дипломатичної установи в країні перебування. Необхідно надати документ, що засвідчить факт того, що людина жива, та відправити до ПФУ.
Сповістити про неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення РФ можна:
- в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду через розділ "Дистанційне інформування", необхідно поставити позначки про неотримання пенсії від РФ;
- у заяві про призначення/перерахунок пенсії, яку можна подати в особистому кабінеті порталу ПФУ в розділі "Щодо пенсійного забезпечення";
- під час процедури відеоідентифікації (усно повідомити про факт неодержання пенсії спеціалісту фонду).
Зареєструватися на відеоідентифікацію можна через:
- сервіс порталу е-послуг ПФУ "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку";
- контакт-центр ПФУ за номерами:
0800 503 753;
(044) 281 08 70;
(044) 281 08 71.
Особисто, звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.
Раніше ми писали, що в Україні близько чверті людей продовжують працювати на пенсії. У ПФУ уточнили, коли можуть утримати до 20% пенсійної виплати.
Ще ми розповідали, за якими нормами визначається розмір пенсії. Сума формується на основі заробітку та тривалості страхового стажу.
Читайте Новини.LIVE!