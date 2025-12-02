Відео
Головна Фінанси Пенсії можна втратити — ПФУ висунув дві вимоги для українців

Пенсії можна втратити — ПФУ висунув дві вимоги для українців

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 06:10
Пенсії в Україні — ПФУ оприлюднив дві вимоги для збереження права на виплати
Чоловік пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) оприлюднив дві вимоги для збереження права на пенсії з 2026 року. Втратити виплати можуть одразу кілька категорій громадян у разі недотримання правил.

Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь ПФУ.

Читайте також:

Дві вимоги для збереження права на пенсію

За інформацією Пенсійного фонду, громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з таких районів, мають виконати дві головні умови, що убезпечать від проблем з нарахуванням виплат з нового року. 

Йдеться про виконання таких вимог до кінця грудня:

  1. Необхідність проходження процедури відеоідентифікації;
  2. Інформування ПФУ про неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення РФ.

Як підтвердити особу та повідомити про відсутність виплат РФ

Пройти відеоідентифікацію можна дистанційно у такі способи:

  • авторизувавшись в особистому е-кабінеті на порталі ПФУ за допомогою Дія.Підпису;
  • показавши документи по відеоконференцзв’язку з фондом;
  • звернувшись до закордонної дипломатичної установи в країні перебування. Необхідно надати документ, що засвідчить факт того, що людина жива, та відправити до ПФУ.

Сповістити про неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення РФ можна:

  • в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду через розділ "Дистанційне інформування", необхідно поставити позначки про неотримання пенсії від РФ;
  • у заяві про призначення/перерахунок пенсії, яку можна подати в особистому кабінеті порталу ПФУ в розділі "Щодо пенсійного забезпечення";
  • під час процедури відеоідентифікації (усно повідомити про факт неодержання пенсії спеціалісту фонду). 

Зареєструватися на відеоідентифікацію можна через:

  • сервіс порталу е-послуг ПФУ "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку";
  • контакт-центр ПФУ за номерами:

0800 503 753;
(044) 281 08 70;
(044) 281 08 71.

Особисто, звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.
 
Раніше ми писали, що в Україні близько чверті людей продовжують працювати на пенсії. У ПФУ уточнили, коли можуть утримати до 20% пенсійної виплати

Ще ми розповідали, за якими нормами визначається розмір пенсії. Сума формується на основі заробітку та тривалості страхового стажу. 

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
