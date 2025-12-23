Пенсії під загрозою — українці скаржаться на неможливість пройти ідентифікацію

Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Українські пенсіонери, які тимчасово перебувають за межами країни або мешкають на окупованих територіях, масово скаржаться на неможливість пройти фізичну ідентифікацію для збереження виплат з нового року. У Пенсійному фонді України (ПФУ) зробили певні рекомендації.

Про це свідчить інформація на сторінці ПФУ у соцмережі Facebook.

Проблеми пенсіонерів з відеоідентифікацією

На сторінці фонду громадяни залишають звернення до Пенсійного фонду з проханням пояснити, чому представники ПФУ або не виходять на зв'язок на вказану дату, або немає інформації про результати проходження відеоідентифікації. Як відомо, дедлайн відповідної процедури — 31 грудня 2025 року.

"На порталі двічі подавали заяву на проходження відеоідентифікації, на пошту відповідь досі не прийшла про затверджену дату проведення. Спочатку помилки при реєстрації заявки на порталі, додзвонитись нереально, на поштові листи не відповідають", — йдеться в одному зі звернень.

Також у коментарях люди пишуть про проблему з самою реєстрацією для проходження процедури ідентифікації.

"Я вже 2 рази зареєструвала батька і тиша. І що означає до 31.12.? І далі шо — лишите законної пенсії? Я розумію, що людей не вистачає, війна і ПФУ не справляється. Але що за дата до 31.12.? А далі що, якщо не було конференції!?", — йдеться в дописі.

Є ті, хто чекає на призначення відеоконференції з 20 листопада, а відповіді досі немає. Також є проблема з тим, щоб вийти на зв'язок з представником фонду за контактним номером телефону чи поштою.

"Телефони та контактні електронні пошти не відповідають. Як бути в цьому випадку?", — йдеться в одному з дописів.

Дехто пише, що пройшов відеоідентифікацію 9 грудня, однак з боку ПФУ немає відповіді про результат. Громадяни хвилюються, чи вдалося зарахувати спробу ідентифікації, щоб у підсумку не втратити пенсію.

Скриншот. Джерело: ПФУ у Fb

Скриншот. Джерело: ПФУ у Fb

Скриншот. Джерело: ПФУ у Fb

Що кажуть у Пенсійному фонді

Працівники ПФУ рекомендують громадянам, які не знають, чи було успішно пройдено відеоідентифікацію, скористатися сервісом "Моя ідентифікація" на порталі ПФУ в особистому кабінеті.

"Інформацію щодо проходження ідентифікації можливо відстежувати в особистому кабінеті вебпорталу, розділ "Моя ідентифікація" Покрокова інструкція, як скористатися сервісом — за посиланням. З повагою пресслужба Пенсійного фонду України", — йдеться у відповіді.

У ПФУ зазначили, що в особистому кабінеті на порталі е-послуг Пенсійного фонду для користувачів зі статусом "пенсіонер" функціонує нова послуга. Там можна дізнатися:

дату останньої ідентифікації;

джерело, завдяки якому було проведено.

Послуга дозволяє швидко переконатися, що ідентифікацію особи проведено, що є підставою для продовження виплат. Щоб скористатись сервісом, необхідно зробити такі кроки:

зайти на вебпортал е-послуг Пенсійного фонду;

авторизуватися одним зі способів: за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпису, або ID.GOV.UA;

увійти в особистий кабінет;

у меню ліворуч перейти в розділ "Моя ідентифікація".

Також у фонді зауважили, що підтвердження про результати проходження ідентифікації по відеозв'язку має надійти протягом 10 робочих днів. Якщо процедура не буде пройдена до кінця року — виплати на рахунку будуть заморожені до підтвердження особи.

