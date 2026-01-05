Выплаты от Каритас до 43 тыс. грн — кто из семей имеет право и список документов

Мужчина и женщина. Фото: Freepik

В одной из областей Украины, регулярно страдающей от российских обстрелов, благотворители окажут семьям финансовую поддержку. Тем, кто пострадал от боевых действий, предусмотрены по 10,8 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра благотворительной организации "Caritas-Spes Kharkiv".

Кто из семей имеет право на помощь

Как отмечается, зимой БФ "Caritas-Spes Kharkiv" действует проект "Emergency Appeal", в рамках которого домохозяйствам на Харьковщине предусмотрена финподдержка.

Согласно условиям проекта, проект рассчитан на оказание помощи для семей, которые непосредственно пострадали от боевых действий в прифронтовых населенных пунктах за последние 30 дней.

На выплаты имеют право граждане при соблюдении следующих условий:

потеря имущества/получение ранения из-за боевых действий (максимально за последние 30 дней);

эвакуация/самоэвакуация семей на основе официальных приказов за последний месяц;

отсутствие помощи от других организаций/фондов за последние три месяца.

Благотворительная организация поддерживает исключительно тех, кому другие благотворители не оказывали помощь. Если событие, связанное с войной, произошло давно, то граждане не смогут рассчитывать на соответствующую помощь.

Размер помощи и необходимые документы

По условиям программы БО "Caritas-Spes Kharkiv", размер помощи семьям максимально не будет превышать сумму в 43,2 тыс. грн. Предусмотрена выплата по 10,8 тыс. грн для каждого (до четырех человек в домохозяйстве).

Те, кто подпадают под условия и желают присоединиться к проекту Emergency Appeal, смогут обратиться за консультацией по контактному номеру (будни с 10:00 до 15:00): 380673085299.

Заранее необходимо будет подготовить следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

вид на временное проживание;

справка ВПЛ, если эвакуация произошла за предыдущий месяц;

реквизиты банковского счета;

два документа с подтверждением уязвимости.

Можно предоставить электронные документы из госприложения "Дія".

