Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Деньги от Каритас — где семьи получат до 43 тыс. грн зимой

Деньги от Каритас — где семьи получат до 43 тыс. грн зимой

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 08:00
Выплаты от Каритас до 43 тыс. грн — кто из семей имеет право и список документов
Мужчина и женщина. Фото: Freepik

В одной из областей Украины, регулярно страдающей от российских обстрелов, благотворители окажут семьям финансовую поддержку. Тем, кто пострадал от боевых действий, предусмотрены по 10,8 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра благотворительной организации "Caritas-Spes Kharkiv".

Реклама
Читайте также:

Кто из семей имеет право на помощь

Как отмечается, зимой БФ "Caritas-Spes Kharkiv" действует проект "Emergency Appeal", в рамках которого домохозяйствам на Харьковщине предусмотрена финподдержка.

Согласно условиям проекта, проект рассчитан на оказание помощи для семей, которые непосредственно пострадали от боевых действий в прифронтовых населенных пунктах за последние 30 дней.

На выплаты имеют право граждане при соблюдении следующих условий:

  • потеря имущества/получение ранения из-за боевых действий (максимально за последние 30 дней);
  • эвакуация/самоэвакуация семей на основе официальных приказов за последний месяц;
  • отсутствие помощи от других организаций/фондов за последние три месяца.

Благотворительная организация поддерживает исключительно тех, кому другие благотворители не оказывали помощь. Если событие, связанное с войной, произошло давно, то граждане не смогут рассчитывать на соответствующую помощь.

Размер помощи и необходимые документы

По условиям программы БО "Caritas-Spes Kharkiv", размер помощи семьям максимально не будет превышать сумму в 43,2 тыс. грн. Предусмотрена выплата по 10,8 тыс. грн для каждого (до четырех человек в домохозяйстве).

Те, кто подпадают под условия и желают присоединиться к проекту Emergency Appeal, смогут обратиться за консультацией по контактному номеру (будни с 10:00 до 15:00): 380673085299.

Заранее необходимо будет подготовить следующие документы:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • вид на временное проживание;
  • справка ВПЛ, если эвакуация произошла за предыдущий месяц;
  • реквизиты банковского счета;
  • два документа с подтверждением уязвимости.

Можно предоставить электронные документы из госприложения "Дія".

Ранее сообщалось, что владельцы поврежденного жилья смогут получить финпомощь до 40 тыс. грн. Программа действует в одном из городов.

Также писали, что украинцы с инвалидностью в трех регионах смогут приобщиться к программе помощи. Она предусматривает предоставление 4 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь ВПЛ деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации