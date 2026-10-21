Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года в трех регионах Украины действует программа по предоставлению целевой денежной помощи домохозяйствам, занимающимся растениеводством. Выплаты предоставляются исключительно уязвимым группам населения, в частности пожилым гражданам и лицам с инвалидностью. В рамках программы предусмотрены финансовые гранты в размере 16 600 грн.

О том, как получить соответствующие выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кто из селян получит финансовые гранты в октябре

Речь идет о программе, которую в октябре реализует Эстонский совет по делам беженцев (ERC Ukraine).

Она доступна для тех, кто продолжает проживать на территории в 25 километров и дальше от линии фронта в следующих регионах:

Запорожский (Запорожский район);

Харьковский (Изюмский, Купянский, Харьковский и Чугуевский);

Днепропетровский (Криворожский, Никопольский, Синельниковский районы).

Обратиться за финансовой поддержкой могут домохозяйства, относящиеся к уязвимым категориям. В списке:

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Семьи, состоящие из пенсионеров (60+); Домохозяйства, в которых все безработные; Семьи с ветеранами войны, которые уже не несут службу; Домохозяйства с лицами с инвалидностью I–II группы, тяжелыми заболеваниями и теми, кому требуется дорогостоящее лечение и уход; Молодые домохозяйства (в возрасте до 24 лет включительно); Многодетные семьи, в которых есть от трех детей до 18 лет; Домохозяйства с беременными женщинами/детьми до двух лет; Семьи с несовершеннолетними детьми, возглавляемые одним взрослым.

Размер денежной помощи и порядок подачи заявки

На выращивание продуктов растительного происхождения в открытом грунте/в теплице выделят 16 600 грн. Также можно получить на другие виды деятельности от 12 780 грн до 17 381 грн (на производство молочной продукции, разведение коз или свиней).

Для предварительной регистрации необходимо заполнить онлайн-анкету. Также нужно предоставить следующие документы:

справка о статусе ВПЛ (перемещенные более полугода назад);

медицинская справка о ранении в результате боевых действий;

подтверждение потери родственника в результате боевых действий;

справка об инвалидности вследствие войны;

акт о поврежденном/разрушенном имуществе;

подтверждение факта проживания на указанных территориях.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью Датский совет по делам беженцев (DRC) предоставляет выплаты для наиболее уязвимых групп населения. В частности, на ведение сельского хозяйства выплачивают 25 000 грн. Обратиться за поддержкой могут некоторые жители Днепропетровской области.

Еще Новини.LIVE писали о том, что UNHCR Ukraine откроет регистрацию на выплаты в Киевской области. Получить деньги смогут внутренние переселенцы, если доход не превышает 8 300 грн на каждого члена семьи ежемесячно. Подавать заявки могут уязвимые группы граждан. Сумма помощи может достигать 12 300 грн.