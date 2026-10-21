Гривневі купюри на гаманці. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року у трьох українських регіонах України доступна програма з надання цільової грошової допомоги домогосподарствам, які займаються рослинництвом. Виплати надають виключно вразливим групам людей, зокрема громадянам похилого віку та особам з інвалідністю. У рамках програми передбачені фінансові гранти у розмірі 16 600 грн.

Про те, як отримати відповідні виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

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Хто з селян отримає фінансові гранти у жовтні

Йдеться про програму, яку у жовтні реалізує Естонська рада у справах біженців (ERC Ukraine).

Вона доступна для тих, хто продовжує мешкати на території 25 кілометрів і далі від фронту у таких регіонах:

Запорізький (Запорізький район);

Харківський (Ізюмський, Куп'янський, Харківський та Чугуївський);

Дніпропетровський (Криворізький, Нікопольський, Синельниківський район).

Звернутися за фінансовою підтримкою можуть домогосподарства, які належать до вразливих категорій. У списку:

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Родини, що складаються з пенсіонерів (60+); Домогосподарства, де всі не мають роботи; Родини з ветеранами війни, які вже не несуть службу; Домогосподарства з особами з інвалідністю І-ІІ групи, тяжкими хворобами та тими, кому потрібне дороге лікування та догляд; Молоді домогосподарства (віком до 24 років включно); Багатодітні родини, де є від трьох дітей до 18-ти років; Домогосподарства з вагітними жінками/дітьми до двох років; Родини з неповнолітніми дітьми, очолювані одним дорослим.

Розмір грошової допомоги та як подати заявку

На вирощування продуктів рослинного походження у відкритому ґрунті/в теплиці нададуть 16 600 грн. Також можна отримати на інші види діяльності від 12 780 грн до 17 381 грн (на виробництво молочної продукції, розведення кіз чи свиней).

Для попередньої реєстрації потрібно заповнити онлайн-анкету. Також треба надати такі документи:

довідка ВПО (переміщені понад пів року тому);

меддовідка про поранення внаслідок бойових дій;

підтвердження втрати рідного через бойові дії;

довідка про інвалідність через війну;

акт про пошкоджене/зруйноване майно;

підтвердження факту проживання на вказаних територіях.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени Данська рада у справах біженців (DRC) надає виплати для найбільш вразливих груп населення. Зокрема, на ведення сільського господарства виплачують 25 000 грн. Звернутися за підтримкою можуть деякі жителі Дніпропетровської області.

Ще Новини.LIVE писали про те, що UNHCR Ukraine відкриє реєстрацію на виплати у Київській області. Отримати гроші зможуть внутрішні переселенці, якщо дохід не перевищує 8 300 грн на кожного члена родини щомісяця. Подавати заявки можуть вразливі групи громадян. Сума допомоги може сягати 12 300 грн.