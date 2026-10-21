Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года жители прифронтовых населенных пунктов смогут принять участие в программе Датского совета по делам беженцев (DRC), которая предусматривает выплаты наиболее уязвимым группам населения. В частности, на ведение сельского хозяйства можно получить 25 000 грн.

О том, кто может зарегистрироваться в программе, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Для кого и где доступна денежная помощь от DRC

Как отмечается, благотворительный фонд "Ангелы Спасения" совместно с Датским советом по делам беженцев (DRC) реализуют проект по оказанию финансовой помощи уязвимым категориям населения, которые, несмотря на риски, продолжают проживать вблизи линии фронта, а также помощи в поддержку сельского хозяйства.

Обратиться за поддержкой могут жители Зеленодольской территориальной громады Днепропетровской области.

"Мы проводим регистрацию для оказания помощи в виде денежных средств на приобретение сельскохозяйственной продукции, животноводство и одновременно предоставление многоцелевой денежной помощи жителям пострадавших территорий", — сообщают организаторы.

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Для возможности регистрации на получение денежной помощи обязательным условием является наличие земельного участка.

Кроме того, претенденты должны относиться к одной из уязвимых категорий. Речь идет о:

Внутренне перемещенных лицах (ВПЛ); Лицах, вернувшихся на место постоянного проживания после вынужденного перемещения; Людей, жилье которых было повреждено/уничтожено в результате боевых действий или обстрелов; Домохозяйствах, в которых есть лица, получившие ранения, контузии или увечья в результате боевых действий; Семьи, потерявшие близких в результате войны.

Размеры денежной помощи

Согласно условиям программы, размер денежной помощи уязвимым группам населения, проживающим вблизи линии фронта, составляет 10 800 грн. Выплата будет произведена на одного члена семьи на счет в ПриватБанке или через Укрпочту.

Сумма финансовой помощи на поддержку сельского хозяйства составит 25 000 грн. Выплата будет единовременной и поступит также через ПриватБанк или почту.

Как подать заявку на участие в программе

Граждане, проживающие в указанной громаде и соответствующие условиям, могут подать заявку на участие в программе предоставления денежной помощи от Датского совета по делам беженцев, заполнив специальную форму.

В то же время организаторы обращают внимание, что прохождение предварительной регистрации еще не гарантирует дальнейшего участия в проекте или получения помощи.

Если домохозяйство будет соответствовать условиям отбора, с заявителями дополнительно свяжутся представители фонда.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 22 октября UNHCR Ukraine откроет регистрацию для жителей Киевской области. Получить выплаты смогут внутренне перемещенные лица, проживающие в Белой Церкви. Подавать заявки могут наиболее уязвимые группы населения. Размер помощи может достигать 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что осенью World Food Programme в Кременчуге принимает заявки на программу помощи для ВПЛ из Краматорска. Поддержку смогут получить только переселенцы. Они смогут оформить выплату в размере 900 грн и продуктовые наборы.