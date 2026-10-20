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Главная Финансы Финпомощь семьям: кто получит до 2 000 грн на детей

Финпомощь семьям: кто получит до 2 000 грн на детей

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20 октября 2026 11:00
Выплаты на детей до 18 лет: кто получит помощь от 1 000 до 2 000 грн Новини.LIVE
Человек держит деньги и кошелек. Фото: Новини.LIVE

В одном из украинских городов некоторые семьи могут получить от местных властей единовременную материальную помощь по случаю дня рождения детей в возрасте до 18 лет (включительно). Такие выплаты предусмотрены для тех, чьи родители проходят военную службу или участвуют в мероприятиях по обеспечению обороны страны, а также для детей семей погибших, умерших или пропавших без вести защитников.

О том, кто и где может рассчитывать на соответствующие выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кому доступна денежная помощь на детей

Как отмечают в пресс-службе Центра предоставления административных услуг Ивано-Франковска, единовременная материальная помощь на детей доступна для жителей города.

Предусмотрены два вида выплат, зависящих от обстоятельств, в которых находятся дети:

  1. 1000 грн — для детей, родители которых несут военную службу или принимают/принимали участие в обеспечении обороны страны, участвовали в АТО/ООС или мероприятиях по обеспечению обороны страны и умерли, если смерть наступила не в результате участия в боевых действиях или выполнения служебных обязанностей.
  2. 2000 грн — для детей из семей, в которых:
  • есть от трех детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если они учатся на дневной форме обучения;
  • есть несовершеннолетние дети с инвалидностью;
  • у кого-то из родителей есть группа инвалидности;
  • отец/мать погибли, умерли или пропали без вести в период участия в АТО/ООС, прохождения военной службы или выполнения военных обязанностей;
  • отец/мать попали в плен в результате вооруженной агрессии против Украины.

Важные нюансы права на финансовую помощь

Согласно условиям социальной программы, для получения права на выплату — на дату рождения ребенка мать, отец или ребенок должны были быть зарегистрированы в Ивано-Франковской городской территориальной громаде, в частности как внутренние переселенцы.

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Обратиться за денежной помощью можно только в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Как оформить выплаты на детей

Для того чтобы получить денежную помощь, один из родителей ребенка должен подать заявление в любой офис Центра предоставления административных услуг Ивано-Франковска.

В частности, при себе необходимо иметь следующий пакет документов:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • выписки из реестра территориальной громады о регистрации места проживания заявителя и ребенка;
  • свидетельство о рождении, а с 14 лет — паспорт;
  • документы, подтверждающие право на соответствующий вид выплаты: удостоверение многодетной семьи, документы об инвалидности, прохождении военной службы или участии в обороне страны, документы о гибели, смерти, пропаже без вести или пленении;
  • реквизиты банковского счета (IBAN);
  • справка внутренне перемещенного лица (при необходимости).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью жители Львовской области имеют возможность получить денежную помощь от УВКБ ООН. В рамках программы гражданам с низким доходом предусмотрены выплаты в размере от 3 600 грн (за три месяца — 10 800 грн). В частности, такая помощь доступна для пожилых людей.

Также Новини.LIVE писали о том, что в октябре в Киевском, Черниговском, Днепропетровском и Одесском регионах действует "Программа экономической устойчивости Украины". В ее рамках предусмотрено предоставление финансовой помощи в среднем в размере 2 600 долларов. К участию приглашаются внутренне перемещенные лица и местные жители.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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