Финпомощь семьям: кто получит до 2 000 грн на детей
В одном из украинских городов некоторые семьи могут получить от местных властей единовременную материальную помощь по случаю дня рождения детей в возрасте до 18 лет (включительно). Такие выплаты предусмотрены для тех, чьи родители проходят военную службу или участвуют в мероприятиях по обеспечению обороны страны, а также для детей семей погибших, умерших или пропавших без вести защитников.
О том, кто и где может рассчитывать на соответствующие выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.
Кому доступна денежная помощь на детей
Как отмечают в пресс-службе Центра предоставления административных услуг Ивано-Франковска, единовременная материальная помощь на детей доступна для жителей города.
Предусмотрены два вида выплат, зависящих от обстоятельств, в которых находятся дети:
- 1000 грн — для детей, родители которых несут военную службу или принимают/принимали участие в обеспечении обороны страны, участвовали в АТО/ООС или мероприятиях по обеспечению обороны страны и умерли, если смерть наступила не в результате участия в боевых действиях или выполнения служебных обязанностей.
- 2000 грн — для детей из семей, в которых:
- есть от трех детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если они учатся на дневной форме обучения;
- есть несовершеннолетние дети с инвалидностью;
- у кого-то из родителей есть группа инвалидности;
- отец/мать погибли, умерли или пропали без вести в период участия в АТО/ООС, прохождения военной службы или выполнения военных обязанностей;
- отец/мать попали в плен в результате вооруженной агрессии против Украины.
Важные нюансы права на финансовую помощь
Согласно условиям социальной программы, для получения права на выплату — на дату рождения ребенка мать, отец или ребенок должны были быть зарегистрированы в Ивано-Франковской городской территориальной громаде, в частности как внутренние переселенцы.
Обратиться за денежной помощью можно только в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.
Как оформить выплаты на детей
Для того чтобы получить денежную помощь, один из родителей ребенка должен подать заявление в любой офис Центра предоставления административных услуг Ивано-Франковска.
В частности, при себе необходимо иметь следующий пакет документов:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- выписки из реестра территориальной громады о регистрации места проживания заявителя и ребенка;
- свидетельство о рождении, а с 14 лет — паспорт;
- документы, подтверждающие право на соответствующий вид выплаты: удостоверение многодетной семьи, документы об инвалидности, прохождении военной службы или участии в обороне страны, документы о гибели, смерти, пропаже без вести или пленении;
- реквизиты банковского счета (IBAN);
- справка внутренне перемещенного лица (при необходимости).
Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью жители Львовской области имеют возможность получить денежную помощь от УВКБ ООН. В рамках программы гражданам с низким доходом предусмотрены выплаты в размере от 3 600 грн (за три месяца — 10 800 грн). В частности, такая помощь доступна для пожилых людей.
Также Новини.LIVE писали о том, что в октябре в Киевском, Черниговском, Днепропетровском и Одесском регионах действует "Программа экономической устойчивости Украины". В ее рамках предусмотрено предоставление финансовой помощи в среднем в размере 2 600 долларов. К участию приглашаются внутренне перемещенные лица и местные жители.