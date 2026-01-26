Пенсионеры должны оцифровать трудовые книжки — кто будет иметь проблемы

Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что часть сведений о трудовой деятельности может попадать в Реестр застрахованных лиц автоматически, однако некоторым необходимо дополнительно оцифровать бумажную трудовую книжку. В частности, известно, какой срок отведен на такую процедуру и как самостоятельно подать данные работающим пенсионерам.

Об этом рассказали в главном управлении ПФУ в Черкасской области.

Реклама

Читайте также:

Чьи трудовые книжки пенсионеров оцифруют автоматически

Как отметили в фонде, большинство данных работающих граждан (информация о приеме на работу/переводе/увольнении) поступает в Реестр застрахованных лиц в автоматическом режиме в составе отчетности по Единому социальному взносу (ЕСВ).

Сведения из бумажных трудовых книжек, которые уже учтены при назначении пенсии, содержатся в Реестре застрахованных лиц, поэтому не требуют повторного внесения.

Однако гражданам, которым пенсия была назначена до 2021 года и которые в дальнейшем работали, в ПФУ рекомендуют подать бумажную трудовую книжку отдельно для осуществления оцифровки, чтобы не иметь проблем в будущем.

Также бывают во время оцифровки технические или человеческие ошибки, в частности относительно точных названий организаций или дат.

Для этого на портале Пенсионного фонда необходимо проверить данные и в случае выявления неточностей обратиться лично в ПФУ, через сервисные центры или портал е-услуг. На рассмотрение соответствующего обращения отводится один месяц.

Каким образом и до какого числа надо оцифровать книжку

Подать сканкопии трудовой книжки можно через портал Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Хранить бумажную трудовую книжку можно по желанию работника. В то же время, для работодателей нет такой обязанности, они должны только вносить информацию в электронном формате.

На оцифровку трудовых книжек законом было отведено пять лет (срок истекает 10 июня 2026 года), поэтому граждане должны это сделать заранее.

Чтобы подать данные онлайн, нужно придерживаться такого алгоритма действий:

авторизоваться на портале ПФУ в личном кабинете через квалифицированную е-подпись (КЭП);

в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать пункт "Сведения о трудовых отношениях";

внести данные и дать согласие на передачу/обработку персональных сведений;

добавить скан-копии документов и нажать пункт "Підписати та відправити в ПФУ".

Узнать результаты рассмотрения заявления можно в разделе "Мои обращения".

Ранее мы писали, что для новоназначенных пенсий несколько лет не было индексации. Однако при рассмотрении в судах граждане доказывают, что такая схема нарушила закон и их права.

Еще сообщали, что украинцы 70, 75 или 80 лет могут иметь ежемесячную возрастную надбавку от 300 грн. Однако ее могут получить не все, ведь есть условия.