Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пенсіонери мають оцифрувати трудові книжки — кого стосується

Пенсіонери мають оцифрувати трудові книжки — кого стосується

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 06:10
Пенсіонери повинні оцифрувати трудові книжки — хто матиме проблеми
Жінка похилого віку. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді Україні (ПФУ) розповіли, що частина відомостей про трудову діяльність може потрапляти до Реєстру застрахованих осіб автоматично, однак декому необхідно додатково оцифрувати паперову трудову книжку. Зокрема, відомо, який термін відведено на таку процедуру та як самостійно подати дані працюючим пенсіонерам.

Про це розповіли у головному управлінні ПФУ в Черкаській області.

Реклама
Читайте також:

Чиї трудові книжки пенсіонерів оцифрують автоматично

Як зазначили у фонді, більшість даних працюючих громадян (інформація про прийняття на роботу/переведення/звільнення) надходить до Реєстру застрахованих осіб в автоматичному режимі у складі звітності з Єдиним соціальним внеском (ЄСВ).

Відомості з паперових трудових книжок, які вже враховані під час призначення пенсії, містяться в Реєстрі застрахованих осіб, тому не потребують повторного внесення.

Проте громадянам, яким пенсія була призначена до 2021 року та які надалі працювали, у ПФУ рекомендують подати паперову трудову книжку окремо для здійснення оцифрування, щоб не мати проблем у майбутньому.
 
Також бувають під час оцифрування технічні чи людські помилки, зокрема щодо точних назв організацій чи дат. 

Для цього на порталі Пенсійного фонду необхідно перевірити дані та в разі виявлення неточностей звернутися особисто до ПФУ, через сервісні центри або портал е-послуг. На розгляд відповідного звернення відводиться один місяць.

Яким чином та до якого числа треба оцифрувати книжку 

Подати сканкопії трудової книжки можна через портал Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Зберігати паперову трудову книжку можна за бажанням працівника. Водночас, для роботодавців немає такого обов’язку, вони мусять лише вносити інформацію в електронному форматі.

На оцифрування трудових книжок законом було відведено п'ять років (термін спливає 10 червня 2026 року), тому громадяни мають це зробити заздалегідь.

Щоб подати дані онлайн, потрібно дотримуватися такого алгоритму дій:

  • авторизуватися на порталі ПФУ в особистому кабінеті через кваліфікований е-підпис (КЕП);
  • у розділі "Комунікації з ПФУ" обрати пункт "Відомості про трудові відносини";
  • внести дані та надати згоду на передачу/обробку персональних відомостей;
  • додати скан-копії документів та натиснути пункт "Підписати та відправити в ПФУ".

Дізнатися результати розгляду заяви можна у розділі "Мої звернення".

Раніше ми писали, що для новопризначених пенсій кілька років не було індексації. Однак під час розгляду у судах громадяни доводять, що така схема порушила закон та їхні права. 

Ще повідомляли, що українці 70, 75 чи 80 років можуть мати щомісячну вікову надбавку від 300 грн. Однак її можуть отримати не всі, адже є умови.   

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації