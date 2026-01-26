Пенсіонери повинні оцифрувати трудові книжки — хто матиме проблеми

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді Україні (ПФУ) розповіли, що частина відомостей про трудову діяльність може потрапляти до Реєстру застрахованих осіб автоматично, однак декому необхідно додатково оцифрувати паперову трудову книжку. Зокрема, відомо, який термін відведено на таку процедуру та як самостійно подати дані працюючим пенсіонерам.

Про це розповіли у головному управлінні ПФУ в Черкаській області.

Реклама

Читайте також:

Чиї трудові книжки пенсіонерів оцифрують автоматично

Як зазначили у фонді, більшість даних працюючих громадян (інформація про прийняття на роботу/переведення/звільнення) надходить до Реєстру застрахованих осіб в автоматичному режимі у складі звітності з Єдиним соціальним внеском (ЄСВ).

Відомості з паперових трудових книжок, які вже враховані під час призначення пенсії, містяться в Реєстрі застрахованих осіб, тому не потребують повторного внесення.

Проте громадянам, яким пенсія була призначена до 2021 року та які надалі працювали, у ПФУ рекомендують подати паперову трудову книжку окремо для здійснення оцифрування, щоб не мати проблем у майбутньому.



Також бувають під час оцифрування технічні чи людські помилки, зокрема щодо точних назв організацій чи дат.

Для цього на порталі Пенсійного фонду необхідно перевірити дані та в разі виявлення неточностей звернутися особисто до ПФУ, через сервісні центри або портал е-послуг. На розгляд відповідного звернення відводиться один місяць.

Яким чином та до якого числа треба оцифрувати книжку

Подати сканкопії трудової книжки можна через портал Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Зберігати паперову трудову книжку можна за бажанням працівника. Водночас, для роботодавців немає такого обов’язку, вони мусять лише вносити інформацію в електронному форматі.

На оцифрування трудових книжок законом було відведено п'ять років (термін спливає 10 червня 2026 року), тому громадяни мають це зробити заздалегідь.

Щоб подати дані онлайн, потрібно дотримуватися такого алгоритму дій:

авторизуватися на порталі ПФУ в особистому кабінеті через кваліфікований е-підпис (КЕП);

у розділі "Комунікації з ПФУ" обрати пункт "Відомості про трудові відносини";

внести дані та надати згоду на передачу/обробку персональних відомостей;

додати скан-копії документів та натиснути пункт "Підписати та відправити в ПФУ".

Дізнатися результати розгляду заяви можна у розділі "Мої звернення".

Раніше ми писали, що для новопризначених пенсій кілька років не було індексації. Однак під час розгляду у судах громадяни доводять, що така схема порушила закон та їхні права.

Ще повідомляли, що українці 70, 75 чи 80 років можуть мати щомісячну вікову надбавку від 300 грн. Однак її можуть отримати не всі, адже є умови.