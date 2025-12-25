Выплаты до 5 тыс. долларов — заявки на участие в программе принимают в восьми регионах

Женщина и мужчина с бумагами. Фото: Freepik

Жители ряда украинских регионов, которые занимаются предпринимательством и пострадали от войны, могут подать заявки для участия в программе помощи от BLOOM (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets/Развитие средств к существованию и возможностей для оптимизации рынков), которая воплощается при финподдержке правительства Великобритании. В зависимости от потребностей — на собственное дело можно получить до 5 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-служба общественной организации "Альянс.Глобал".

Подробнее о программе финпомощи

Проект помощи BLOOM призван финансово поддержать самозанятых и микропредпринимателей в пострадавших от войны областях:

Днепропетровской;

Харьковской;

Запорожской;

Николаевской;

Херсонской;

Одесской;

Черниговской;

Сумской.

Проект предусматривает предоставление денежной помощи на развитие предприятия или собственного дела в размере от 1 до 5 тыс. долларов (в гривневом эквиваленте сумма будет колебаться от 42 до более 200 тыс. грн).

Как отмечается, заявители имеют право использовать предоставленные средства на приобретение оборудования, инструментов и другие ресурсы, необходимые для запуска и развития предпринимательской деятельности.

Кто может принять участие и как подать заявку

Приобщиться к проекту могут как местные жители, пострадавшие от агрессии РФ, так и внутренне перемещенные лица (ВПЛ), если имеют одну из уязвимостей:

домохозяйства имеют людей с инвалидностью;

в семье есть ветераны;

безработные граждане от 50 лет;

люди пенсионного возраста;

семьи, которые имеют низкие доходы (менее 8 тыс. грн);

представители этнических сообществ;

семьи, которые возглавляют женщины и содержат детей/людей пожилого возраста/лиц с инвалидностью.

Чтобы подать запрос на участие в программе, нужно заполнить специальную онлайн-форму.

"Просим заполнить короткую форму-опрос для участия в проекте с возможностью получения гранта на реализацию предпринимательской деятельности. В случае согласования вы получите доступ к платформе, где нужно будет предоставить более развернутые ответы на вопросы относительно вашего бизнеса, статуса и других аспектов деятельности", — уточняют организаторы.

