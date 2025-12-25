Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пенсионеры, безработные и ВПЛ — как получить до 5 тыс. долларов

Пенсионеры, безработные и ВПЛ — как получить до 5 тыс. долларов

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 11:00
Выплаты до 5 тыс. долларов — заявки на участие в программе принимают в восьми регионах
Женщина и мужчина с бумагами. Фото: Freepik

Жители ряда украинских регионов, которые занимаются предпринимательством и пострадали от войны, могут подать заявки для участия в программе помощи от BLOOM (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets/Развитие средств к существованию и возможностей для оптимизации рынков), которая воплощается при финподдержке правительства Великобритании. В зависимости от потребностей — на собственное дело можно получить до 5 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-служба общественной организации "Альянс.Глобал".

Реклама
Читайте также:

Подробнее о программе финпомощи

Проект помощи BLOOM призван финансово поддержать самозанятых и микропредпринимателей в пострадавших от войны областях:

  • Днепропетровской;
  • Харьковской;
  • Запорожской;
  • Николаевской;
  • Херсонской;
  • Одесской;
  • Черниговской;
  • Сумской.

Проект предусматривает предоставление денежной помощи на развитие предприятия или собственного дела в размере от 1 до 5 тыс. долларов (в гривневом эквиваленте сумма будет колебаться от 42 до более 200 тыс. грн).

Как отмечается, заявители имеют право использовать предоставленные средства на приобретение оборудования, инструментов и другие ресурсы, необходимые для запуска и развития предпринимательской деятельности.

Кто может принять участие и как подать заявку

Приобщиться к проекту могут как местные жители, пострадавшие от агрессии РФ, так и внутренне перемещенные лица (ВПЛ), если имеют одну из уязвимостей:

  • домохозяйства имеют людей с инвалидностью;
  • в семье есть ветераны;
  • безработные граждане от 50 лет;
  • люди пенсионного возраста;
  • семьи, которые имеют низкие доходы (менее 8 тыс. грн);
  • представители этнических сообществ;
  • семьи, которые возглавляют женщины и содержат детей/людей пожилого возраста/лиц с инвалидностью.

Чтобы подать запрос на участие в программе, нужно заполнить специальную онлайн-форму.

"Просим заполнить короткую форму-опрос для участия в проекте с возможностью получения гранта на реализацию предпринимательской деятельности. В случае согласования вы получите доступ к платформе, где нужно будет предоставить более развернутые ответы на вопросы относительно вашего бизнеса, статуса и других аспектов деятельности", — уточняют организаторы.

Ранее мы писали, что БФ "Женские возможности в Украине" предоставит средства на бизнес-поездки для женщин. Украинки могут рассчитывать на сумму около 42 тыс. грн.

Также мы рассказывали, кто в декабре может получить денежную помощь от Каритас. Выплаты предусмотрены на проживание сроком на полгода.

выплаты финансовая помощь деньги бизнес денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации