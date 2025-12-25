Выплаты для женщин — кто может получить денежную помощь в размере 42 тыс. грн

Женщина за компьютером. Фото: Freepik

Благотворительный фонд "Женские возможности в Украине" принимает заявки на денежную помощь от украинок, которые занимаются бизнесом или общественной деятельностью. Размер помощи составляет около 42 тыс. грн в 2025 году.

Об этом сообщает пресс-центр фонда в Instagram.

Подробнее о денежной программе для украинок

Как отмечается, БФ "Женские возможности в Украине" реализует несколько проектов по поддержке женщин, которые работают в общественных и благотворительных организациях или ведут собственное дело ради общего благосостояния. В частности, доступна грантовая тревел-программа, предусматривающая предоставление средств на покрытие расходов для путешествий на различные важные общественные или бизнес-мероприятия за рубежом.

По данным организаторов, соответствующие поездки для участия в международных мероприятиях призваны обеспечить обмен опытом, повысить квалификацию, расширить контакты или воплотить собственные проекты и идеи. Фонд покроет расходы тем, кто хочет принять участие в выставках, конференциях, бизнес-обучении за рубежом, мероприятиях по выводу продукции, товаров и сервисов на глобальный рынок.

"Тревел-гранты — это возможность для женщин, которые: работают в общественных или благотворительных организациях, развивают собственный социально ориентированный бизнес, действуют на благо общества", — объясняют организаторы.

Приобщиться к программе могут две группы женщин:

Если являются представительницами негосударственных женских общественных/благотворительных фондов и не являются членами органов управления; Если являются физическими лицами-предпринимателями.

По программе, украинки получат денежную помощь до 42 тыс. грн (1 тыс. долларов). Размер гранта будет зависеть от решения фонда, которое примут в течение 14 календарных дней.

Как женщинам присоединиться к грантовой программе

Для того, чтобы принять участие в программе помощи, необходимо подать онлайн-заявку. По правилам, от одной организации можно делать запросы не более чем двум гражданам на одно мероприятие. Дедлайн подачи заявки — не позднее чем за три недели до поездки.

Приоритет в предоставлении грантовых средств будет предоставлен:

общественным/благотворительным организациям или бизнесу, что способствует феминистическому движению/гендерному равенству;

врачам, которые занимаются инновациями;

социально ответственному бизнесу;

активистам, журналистам для усиления имиджа страны;

преподавателям, владельцам языковых школ;

активистам для защиты прав человека;

бизнесу, агентствам, предлагающим уникальные продукты на мировых рынках;

режиссерам, продюсерам, которые представляют проекты украинского производства за рубежом.

Ранее мы писали, что в конце года в одном из городов можно подать заявки на денежную помощь. Средства предусмотрены для переселенцев на проживание сроком на полгода.

Также мы рассказывали, что в нескольких областях действует программа по предоставлению финпомощи гражданам с инвалидностью. В рамках программы можно будет получить 4,2 тыс. грн.