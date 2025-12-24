Видео
Україна
Видео

Главная Финансы Денежная помощь от Каритас — где доступны выплаты для ВПЛ

Денежная помощь от Каритас — где доступны выплаты для ВПЛ

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 13:00
Выплаты для ВПЛ от Каритас — кто сможет получить помощь на полгода
Граждане пожилого возраста. Фото: Freepik

В декабре 2025 года в одном из украинских городов действует программа поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в виде предоставления денежной помощи на проживание сроком на шесть месяцев. Речь идет о реализации проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине".

О том, где и кто именно сможет зарегистрироваться на выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто из ВПЛ сможет получить помощь на полгода

Воспользоваться возможностью зарегистрироваться в программе финансовой поддержки могут граждане, которые переехали из опасных регионов в город Кривой Рог и Криворожский район Днепропетровской области.

Предусматривается предоставление для переселенцев денежной помощи на аренду жилья. Заявки на выплаты принимает благотворительный фонд "Каритас Кривой Рог". Претендовать на помощь могут семей, которые недавно прибыли с оккупированных территорий или из мест, где продолжаются боевые действия (не более 30 дней назад).

Среди приоритетных категорий те, что имеют следующие уязвимости:

  • беременные женщины/кормящие матери с детьми, которым не более трех лет;
  • семьи, где есть трое и более детей;
  • одинокие матери/родители/опекуны;
  • граждане, имеющие первую или вторую группу инвалидности;
  • тяжелобольные граждане;
  • пожилые люди, которым более 60 лет, и проживающие одиноко.

Куда обращаться за получением помощи

Граждане, которые подпадают под требования программы благотворительного фонда "Каритас Кривой Рог", могут обратиться за получением помощи в будни (с 10:00 до 16:00) по следующим номерам телефонов:

  • 067-280-94-59;
  • 067-454-27-22.

Согласно правилам, в случае утверждения права на выплаты украинцам гарантируют финансовую поддержку сроком на шесть месяцев.

Контакты благотворителей. Источник: Каритас Кривой Рог

"Поддержку оказывают специалисты "Каритас Кривой Рог" в рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине", который реализуется при приходском центре "Родной дом" на Приход Святого Николая Чудотворца УГКЦ в г. Кривой Рог. Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа", — говорится в сообщении организаторов.

Ранее мы писали, что ОО "Fight For Right/Борьба за права" принимает заявки на финпомощь до 4,2 тыс. грн. Выплаты предусмотрены для людей с инвалидностью из числа ВПЛ.

Также мы рассказывали, что жители Макаровской, Бучанской и Ирпенской громад Киевской области могут получить 2,5 тыс. евро. Средства предоставят на развитие бизнеса.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
