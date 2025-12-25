Виплати до 5 тис. доларів — заявки на участь у програмі приймають у восьми регіонах

Жінка та чоловік з паперами. Фото: Freepik

Жителі низки українських регіонів, які займаються підприємництвом та постраждали від війни, можуть подати заявки для участі у програмі допомоги від BLOOM (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets/Розбудова засобів до існування та можливостей для оптимізації ринків), що втілюється за фінпідтримки уряду Британії. Залежно від потреб — на власну справу можна отримати до 5 тис. доларів.

Про це повідомляє пресслужба громадської організації "Альянс.Глобал".

Детальніше про програму фіндопомоги

Проєкт допомоги BLOOM покликаний фінансово підтримати самозайнятих та мікропідприємців у постраждалих від війни областях:

Дніпропетровській;

Харківській;

Запорізькій;

Миколаївській;

Херсонській;

Одеській;

Чернігівській;

Сумській.

Проєкт передбачає надання грошової допомоги на розвиток підприємства чи власної справи у розмірі від 1 до 5 тис. доларів (у гривневому еквіваленті сума коливатиметься від 42 до понад 200 тис. грн).

Як зазначається, заявники матимуть право використати надані кошти на придбання обладнання, інструментів та інші ресурси, що необхідні для запуску та розвитку підприємницької діяльності.

Хто може взяти участь та як подати заявку

Долучитися до проєкту можуть як місцеві жителі, які постраждали від агресії РФ, так і внутрішньо переміщені особи (ВПО), якщо мають одну з вразливостей:

домогосподарства мають людей з інвалідністю;

у родині є ветерани;

безробітні громадяни від 50 років;

люди пенсійного віку;

родини, які мають низькі доходи (менш ніж 8 тис. грн);

представники етнічних спільнот;

родини, які очолюють жінки та утримують дітей/людей похилого віку/осіб з інвалідністю.

Щоб подати запит на участь у програмі, потрібно заповнити спеціальну онлайн-форму.

"Просимо заповнити коротку форму-опитування для участі в проєкті з можливістю отримання гранту на реалізацію підприємницької діяльності. У разі погодження ви отримаєте доступ до платформи, де потрібно буде надати більш розгорнуті відповіді на запитання щодо вашого бізнесу, статусу та інших аспектів діяльності", — уточнюють організатори.

