Пенсії зростуть: хто з українців терміново має звернутись за доплатою у 2 590 грн

Чоловік похилого віку та інші перехожі. Фото: Новини.LIVE.

У 2026 році Пенсійний фонд України (ПФУ) розширить коло осіб з особливими статусом, яким гарантують щомісячну додаткову виплату до основної пенсії у рамках нової урядової ініціативи. Громадяни мають кілька днів, щоб подати інформацію до тимчасових комісій при обласних військових адміністраціях (ОВА) для отримання 2 590 грн.

Про те, кого стосується вимога, розповідає видання Новини.LIVE.

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Хто може оформити доплату до пенсії у вересні

Відповідно до ініціативи уряду, йдеться про нарахування доплати для колишніх мешканців територій, що вважаються радіаційно забрудненими зонами безумовного/обов’язкового чи гарантованого добровільного відселення, які з різних причин не мали документального підтвердження.

У рамках експериментального проєкту, що добіжить кінця 30 вересня поточного року, необхідно подати втрачену інформацію до реєстрів тергромад. Спеціальні комісії наділені правом затвердити факти проживання на відповідних територіях, навіть якщо таких даних не було у держреєстрах та офіційних документах раніше.

Поновлення інформації та отримання виплат можливе за наступних умов:

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У разі втрати документів (паспорт громадянина); Якщо з невідомих причин не було/зникли дані з Єдиного державного демографічного реєстру; У разі відсутності інформації у Державній міграційній службі.

Громадяни повинні підтвердити право про призначення доплат до пенсій у разі зміни адреси проживання/спільного проживання з батьками.

Як зауважили у Кабміні, держава зобов'язана гарантувати право на надання додаткових щомісячних нарахувань до пенсії населенню, яке через бюрократичні перепони не може скористатися ним, якщо проживали на територіях, що вважаються радіаційно забрудненими зонами безумовного/обов’язкового або гарантованого добровільного відселення, у наступний період:

станом на 26 квітня 1986 року;

до 1 січня 1993 року.

В уряді вважають, що таким чином буде відновлена справедливість, оскільки частина громадян похилого віку зі статусом постраждалих від аварії на Чорнобильській атомній електростанції втрачають у доході, не отримуючи законних виплат.

Які передбачені суми доплат та як оформити

Право на призначення доплат прописане у законі "Про Держбюджет-2026". Суми додаткових виплат прив'язані до рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році розмір доплати до пенсій громадян, які мешкали на радіаційно забруднених територіях, становить 2 595 грн.

Відповідно до ініціативи, для оформлення відповідних надбавок, громадянам необхідно до кінця вересня звернутися до фахівців тимчасових комісій, створених при обласних військових адміністраціях. Вони повинні внести такі дані у держреєстри тергромад.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які передбачені пенсійні нарахування тим, кому 65+. Йдеться про гарантовані надбавки до виплат, якщо базова сума не дотягує до певного рівня. Важливо мати достатню кількість стажу, набутого за весь час трудової діяльності. Зокрема, відомо, коли гарантують суму 4 213 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що кому передбачається доплата у сумі 50% від рівня мінімальної пенсії у вересні цього року. Таке право мають ексвійськові, якщо утримують непрацездатних рідних. Водночас, звичайним громадянам за аналогічні обставини (утримання неповнолітніх) призначають лише 150 грн.