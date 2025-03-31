Пенсии можно потерять — когда ПФУ может забрать начисленные суммы

Женщина пенсионного возраста. Фото: Freepik

Украинцев призвали своевременно сообщать в органы Пенсионного фонда об изменениях обстоятельств, которые могут повлиять на размер пенсий и социальной помощи. Средства нарушителей будут подлежать обязательному возврату.

Об этом сообщили в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как пояснили в фонде, для обеспечения корректного расчета соцвыплат гражданам необходимо сообщать о важных изменениях органы Пенсионного фонда не позднее десятидневного срока. А именно, если изменилась информация относительно:

паспорта гражданина;

фамилии, имени, отчества;

контактной информации;

банковских реквизитов;

трудоустройства или увольнения с работы;

открытия или прекращения предпринимательской деятельности.

"Неуведомление или несвоевременное информирование об изменениях обстоятельств может привести к незаконным выплатам средств, подлежащих обязательному возврату органам Пенсионного фонда Украины", — отметили в ПФУ.

Как сообщить ПФУ об изменениях и самостоятельно внести коррективы

Граждане могут сообщить Пенсионный фонд об изменениях, которые влияют на соцвыплаты, несколькими способами:

через е-кабинет на портале Пенсионного фонда;

через личное обращение в терорганы ПФУ;

через почту, отправив документы заказным письмом;

через работодателя, если изменения связаны с трудоустройством.

В частности, граждане могут самостоятельно изменить данные в Реестре застрахованных лиц на портале е-услуг.

Напомним, в апреле в стране предполагается перерасчет пенсий гражданам, которые продолжают работать. Однако само начисление выплат следует ожидать в июне сразу за несколько месяцев.

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