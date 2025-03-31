Пенсии можно потерять — когда ПФУ может забрать начисленные суммы

Пенсионеров предупредили, кому грозит возврат выплат в ПФУ
Украинцев призвали своевременно сообщать в органы Пенсионного фонда об изменениях обстоятельств, которые могут повлиять на размер пенсий и социальной помощи. Средства нарушителей будут подлежать обязательному возврату.
Об этом сообщили в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Когда пенсионеры могут потерять начисленные средства
Как пояснили в фонде, для обеспечения корректного расчета соцвыплат гражданам необходимо сообщать о важных изменениях органы Пенсионного фонда не позднее десятидневного срока. А именно, если изменилась информация относительно:
- паспорта гражданина;
- фамилии, имени, отчества;
- контактной информации;
- банковских реквизитов;
- трудоустройства или увольнения с работы;
- открытия или прекращения предпринимательской деятельности.
"Неуведомление или несвоевременное информирование об изменениях обстоятельств может привести к незаконным выплатам средств, подлежащих обязательному возврату органам Пенсионного фонда Украины", — отметили в ПФУ.
Как сообщить ПФУ об изменениях и самостоятельно внести коррективы
Граждане могут сообщить Пенсионный фонд об изменениях, которые влияют на соцвыплаты, несколькими способами:
- через е-кабинет на портале Пенсионного фонда;
- через личное обращение в терорганы ПФУ;
- через почту, отправив документы заказным письмом;
- через работодателя, если изменения связаны с трудоустройством.
В частности, граждане могут самостоятельно изменить данные в Реестре застрахованных лиц на портале е-услуг.
Напомним, в апреле в стране предполагается перерасчет пенсий гражданам, которые продолжают работать. Однако само начисление выплат следует ожидать в июне сразу за несколько месяцев.
Также мы рассказывали, что 70-летние граждане смогут получить большие выплаты при условии соблюдения некоторых критериев в 2025 году. Возрастные надбавки могут достигать почти 600 гривен.
Читайте Новини.LIVE!