Пенсії в Україні — хто має право на надбавку у майже 600 грн

Жінка тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пенсійний фонд України (ПФУ) у 2025 році продовжує нараховувати деяким громадянам індивідуальні доплати. Йдеться про вікові надбавки до майже 600 гривень у разі досягнення певних вікових рубежів та за умови дотримання інших критеріїв.

Це прописано в урядовій постанові №849 від 16 грудня 2020 року.

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За законодавством України, йдеться про нарахування щомісячних компенсаційних доплат, які кожен пенсіонер отримає окремо, залежно від віку. Відповідні доплати починають нараховувати від дати досягнення визначеного віку.

Зокрема, найвища доплата у 570 гривень нараховуються тим громадянам, які досягли 80-річного віку і вище. Ключова умова такої виплати — розмір сумарної пенсії не вищий за 10,34 тис. гривень.

Доплата після досягнення вищевказаного вікового порогу буде надалі нараховуватися щомісяця разом з іншою частиною пенсії. Відповідні компенсаційні виплати належать до виду перерахунку, тому не вимагають особистого звернення громадян за її призначенням.

"Важливий нюанс — це те, що нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до даної кількості днів", — уточнили у Пенсійному фонді.

Інші доплати до пенсій за віком

Окрім того, є менші суми надбавок за віком для громадян, які нарахують дещо молодшим пенсіонерам. Доплати передбачені також для громадян після досягнення ними 70 та 75 років.

Умови надання таких надбавок є аналогічними: також потрібно отримувати пенсію за віком, а сума має бути не вищою за 10,3 тис. гривень.

У разі, якщо українці досягли таких вікових рубежів, то отримають право на щомісячні додаткові суми:

пенсіонери віком від 70 і до 75 років — у розмірі 300 гривень.

громадяни віком від 75 до 80 років — у сумі 456 гривень.

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Також ми писали, що якщо у громадянина кількість страхового стажу недостатня для виходу на пенсію, то у 65 років держава призначить соціальну допомогу. Відомо, який розмір такої виплати у 2025 році.