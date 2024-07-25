Ощадбанк не будет выдавать некоторые энергокредиты большинству пенсионеров — причины

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "Ощадбанк" на днях в рамках рекомендаций правительства запустило программу предоставления льготных кредитов на приобретение альтернативных источников энергии. Как выяснилось, энергокредиты на покупку солнечных и ветровых гибридных систем будут недоступны для большинства украинских пенсионеров в селах.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

Читайте также:

Кредитная программа Ощад на альтернативные источники энергии

Согласно кредитной программе, Ощадбанк поможет гражданам в обеспечении энергией из альтернативных источников. В отделениях банка можно подавать заявки на соответствующие кредиты в рамках государственной программы под 0%.

Граждане могут приобрести по этой программе солнечные и ветровые гибридные системы энергоснабжения мощностью до 10 кВт для частных домов.

Заемщики по программе должны отвечать следующим условиям:

быть владельцем земли и дома, площадь которого не больше 250 кв.м;

среднемесячный общий доход семьи за полгода не должен превышать десятикратный размер среднемесячной месячной заработной платы в стране.

Среди других условий кредитования:

максимальная сумма –— до 480 тыс. грн;

срок — до десяти лет, без обеспечения.

Кто из украинцев не будет иметь права на энергокредиты

В то же время, энергокредиты на приобретение солнечных и ветровых гибридных систем для размещения в сельской местности будут недоступны большинству украинских пенсионеров. Это следует из сообщения одной из пенсионерок, которая поинтересовалась, можно ли оформить кредит для двух пенсионеров с минимальными пенсиями, проживающими в старом доме.

"А два пенсионера с минимальными пенсиями, проживающие в старенькой избушке и являющиеся ее владельцами этой избушки, могут получить такой кредит?", — говорится в сообщении.

На что в банке ответили, что пенсионеры, которым больше 65 лет не смогут брать такие кредиты в государственном банке.

"По условиям, кэш-кредит предоставляется клиентам, максимальный возраст которых на момент выдачи кредита — не более полных 65 лет. Если возраст заемщика соответствует условиям, банк может рассмотреть заявку на возможность выдачи кредита", — резюмировали в Ощадбанке.

Сообщения клиентов. Источник: страница Сбери в Facebook

Больше информации о кредитах посоветовали узнать в отделениях Ощада или по номеру контакт-центра: 0 800 210 800.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты Ощадбанка жалуются на сложность закрытия счетов физлица-предпринимателя (ФЛП). Закрыть счет разрешается исключительно в отделении, в котором он был открыт, даже если это отделение расположено в зоне активных боевых действий.

Также сообщалось, что Ощадбанк блокирует счета украинцев, аргументируя "постановлениями исполнительной службы". В то время как клиенты, обратившись к исполнителям, на самом деле не имеют соответствующих постановлений об арестах.