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Пенсіонери залишаться без світла — Ощадбанк назвав умови енергокредитів

25 липня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк не видаватиме деякі енергокредити більшості пенсіонерів — причини
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Державна фінустанова "Ощадбанк" днями в рамках рекомендацій уряду запустила програму надання пільгових кредитів на придбання альтернативних джерел енергії. Як з'ясувалося, енергокредити на купівлю сонячних та вітрових гібридних систем будуть недоступні більшості українських пенсіонерів у селах.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

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Кредитна програма Ощаду на альтернативні джерела енергії

Згідно з кредитною програмою, Ощадбанк допоможе громадянам у забезпеченні енергією з альтернативних джерел. У відділеннях банку можна подавати заявки на відповідні кредити в рамках державної програми під 0%.

Громадяни можуть придбати за цією програмою сонячні та вітрові гібридні системи енергопостачання потужністю до 10кВт для приватних будинків.

Зокрема, позичальники за програмою мають відповідати таким умовам:

  • бути власником землі та будинку, площа якого не більше 250 кв.м;
  • середньомісячний загальний дохід родини за пів року не повинен перевищувати десятикратний розмір місячної середньої заробітної плати в країні.

З-поміж інших умов кредитування:

  • максимальна сума — до 480 тис. грн;
  • термін — до десяти років, без забезпечення.

Хто з українців не матиме права на енергокредити

Водночас, енергокредити на придбання сонячних та вітрових гібридних систем для розміщення у сільській місцевості будуть недоступні більшості українських пенсіонерів. Це випливає з допису однієї з пенсіонерок, яка поцікавилася, чи можна оформити кредит для двох пенсіонерів з мінімальними пенсіями, які проживають у старому будинку.

"А два пенсіонера з мінімальними пенсіями, які мешкають у старенькій хатинки і є її власниками цієї хатинки, можуть отримати такий кредит?", — йдеться у повідомленні.

На що у банку відповіли, що пенсіонери, яким більше 65 років, не матимуть права брати такі кредити у державному банку.

"За умовами, кеш-кредит надається клієнтам, максимальний вік яких на момент видачі кредиту — не більше повних 65 років. Якщо вік позичальника відповідає умовам, банк може розглянути заявку на можливість видачі кредиту", — резюмували в Ощадбанку

 

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Дописи клієнтів. Джерело: сторінка Ощаду у Facebook

Більше інформації про кредити порадили дізнатися у відділеннях Ощаду або за номером контакт-центру: 0 800 210 800.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку скаржаться на складність закриття рахунків фізособи-підприємця (ФОП). Закрити рахунок дозволяється виключно у відділенні, в якому його було відкрито, навіть якщо це відділення розташоване в зоні активних бойових дій.

Також повідомлялося, що Ощадбанк блокує рахунки українців, аргументуючи "постановами виконавчої служби". Тоді як клієнти, звернувшись до виконавців, насправді не мають відповідних постанов про арешти.

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