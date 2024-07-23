Ощадбанк заблокував клієнту рахунок за уявним арештом — що відомо

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "Ощадбанк" блокує рахунки українців, аргументуючи "постановами виконавчої служби". Тоді як клієнти, звернувшись до виконавців, насправді не мають відповідних постанов про арешти.

Про це повідомляється на сайті Minfin, де розміщуються відгуки клієнтів про роботу банків.

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Блокування рахунків Ощаду за уявними арештами

Як зазначається в одній зі скарг клієнта фінустанови, банк наклав арешт на всі відкриті банківські картки. Таке рішення пояснили тим, що виконавча служба наклала арешт на рахунки. Клієнт вирішив перевірити та звернувся до виконавців, де заявили, що жодних арештів від них не було. У зв'язку з цим немає доступу до коштів.

"Отримав повідомлення з банку, що виконавча служба наклала арешт на рахунки. Звернувся в виконавчу. Там перевірили інформацію і повідомили, що ніяких арештів від них не було", — йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим українець звернувся у відділення за адресою Рівненська область, Костопіль, вул. Данила Галицького, 2, за поясненнями. На що там повідомили про необхідність надання довідки про доходи. Клієнт надав всі необхідні довідки та інформацію про походження коштів. Однак пояснень щодо блокування рахунків досі не отримав.

"Звернувся у відділення, там вимагають довідку про доходи. Надав довідку і до неї пояснення походження коштів на рахунках. На зарплатній картці в мене 85 грн. На кредитній — 65.000. Заблоковані обидві картки. Відсоток по кредиту сплачується вчасно. Зрозумілих пояснень, щодо блокування я не отримав. Скільки часу буде тривати арешт — невідомо нікому", — наголошується у скарзі.

В Ощадбанку не відреагували на повідомлення та не пояснили, на основі чого клієнти не мають доступу до своїх коштів.

Скарга клієнта. Джерело: Мінфін

Арешти рахунків українців

В Україні повернули право державних чи приватних виконавців на накладення арешту за боргові зобов’язання на початку травня 2023 року. Йдеться про борги на будь-яку суму:

за кредитними договорами;

за житлово-комунальні послуги;

несплачені податки;

невиплату аліментів;

адміністративні штрафи.

Також в Ощадбанку раніше нагадали, що відповідно до норм Нацбанку, на зняття грошей з арештованих рахунків протягом місяця встановлені ліміти.

Так, громадяни можуть знімати суму, що не перевищує дві мінімальні зарплати станом на початок 2024 року. Йдеться про 14,2 тис. гривень, адже з 1 січня "мінімалка" підвищилась до 7,1 тис. гривень.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що клієнти Ощадбанку можуть щомісяця втрачати по 300 гривень через комісію. Це може статися, якщо не уточнити у представника банку тип оформленої нової платіжної картки, який відкривають, не ставлячи до відома громадян.

Також повідомлялося, що клієнтам державної фінустанови "Ощадбанк" пояснили, як перевипустити банківську карту за кордоном. Йдеться про ситуації, коли з якихось причин втрачено картку, адже термін їхньої дії продовжено.