Ощадбанк не обеспечил клиентов за рубежом нормальным доступом к Ощад24

Пожилая женщина. Фото: Ukrainian in Poland

Клиенты Ощадбанка, вынужденно находящиеся за границей, жалуются на сбой в работе мобильного приложения "Ощад24" и проблемы с доступом к собственным деньгам. При этом в государственном банке есть требование устранения подобных проблем исключительно лично, прибыв в отделение.

Об этом говорится на портале Минфин.

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Проблемы с приложением Ощад24

Из обращения следует, что после завершения установленного предыдущего срока действия старых карт мобильное приложение "Ощад24" начало давать сбой.

"Я пенсионер, получаю пенсию через Ощадбанк, на телефоне мне установили программу, все время пользовалась, было удобно. Что происходит сейчас? Программа просто висит, зайти не могу", — сообщила женщина.

Клиентка рассказала, что вынужденно уехала из Мариуполя за границу и нет возможности совершать операции картой онлайн.

"Я онкобольная, старая, человек, сейчас нахожусь в другой стране и не могу воспользоваться своей маленькой пенсией. Боже мой! Как горько! Я бездомный бомж, а теперь еще и пенсию, этими крохами не могу воспользоваться. Когда восстановится связь в программе ? Что делать?", — написала она.

Жалоба. Источник: Ощадбанк

Что говорят в Ощадбанке

Представители банка пока не отреагировали на обращение, однако после продления срока действия платежных карт предупреждали, что некоторые сайты в сети Интернет могут распознавать старые карты как недействительные, поэтому оплата может быть невозможна. В таком случае без замены карты на новую – не обойтись. При этом уверяли, что останутся вполне доступные услуги для расчета через приложение.

"Некоторые сайты действительно могут распознавать такие карты как недействительные, и вы можете производить оплаты услуг в приложении Ощад. Если же вам непосредственно нужно производить платежи на других ресурсах, в таком случае нужно перезаказать новую карту", — отмечали там.

Ранее Ощадбанк в связи с военным положением продлил до 31 декабря действие платежных карт, срок которых истек, начиная с февраля 2022-го.

Утверждают, что такие карточки полностью функциональны и ими можно осуществлять:

оплату в торговых сетях;

снимать наличные деньги в банкоматах.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане жалуются на всевозможные проблемы со счетами в Ощадбанке. В частности, одна женщина получила выписку по карточке и обнаружила, что банк не засчитал ее пенсию в размере 1 689 гривен. Дополнительно, в течение длительного времени неизвестные снимали с его счета средства на общую сумму 118 602 гривен.

Также в Ощадбанке предупредили пенсионеров, кому необходимо пройти идентификацию в финучреждении . Если этого не сделать, с вопросами о прекращении начисления пенсионных выплат на карточные счета необходимо будет обращаться в Пенсионный фонд.