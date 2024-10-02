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Блокування грошей на картах Ощадбанку — кого з пенсіонерів може торкнутися

2 жовтня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк розповів пенсіонерам, як уникнути блокування грошей
Картка Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У державному "Ощадбанку" попередили українських пенсіонерів, кому необхідно пройти ідентифікацію у фінустанові. Якщо цього не зробити, з питаннями про припинення нарахування пенсійних виплат на карткові рахунки необхідно буде звертатися до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

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Як зазначив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов, нині виникло багато запитань до контакт-центру щодо процедури ідентифікації пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Він зауважив, що ситуація очікувана, адже згідно з постановою Кабінету міністрів, починаючи з 25 вересня 2024 року та упродовж наступних шести місяців такі пенсіонери мусять пройти ідентифікацію.

Якщо фізичного підтвердження даних не зробити, то автоматичного блокування видаткових операцій Ощадом не буде, проте цю інформацію передадуть до ПФУ, а також до державних органів щодо рахунків, по яких не здійснювалися операції із використанням основної пенсійної картки за останні пів року.

"Питання припинення або продовження нарахування пенсійних виплат на карткові рахунки внутрішньо переміщених осіб належать до компетенції Пенсійного фонду", — повідомив він.

Механізм проходження ідентифікації

Голова правління рекомендував пенсіонерам-ВПО не відкладати цю вимогу. Наголосивши на важливості:

  • вчасного проходження ідентифікації;
  • хоча б раз у пів року проведення операції з використанням основної платіжної картки до пенсійного рахунку, включно із зняттям готівки  та розрахунками у торговельно-сервісній мережі.

Ідентифікацію пройти можна у кілька способів:

  • у відділенні Ощаду чи територіальних органах ПФУ;
  • за допомогою відеоконференцзв’язку із Пенсійним фондом;
  • через особистий е-кабінет на порталі ПФУ;
  • у закордонній дипломатичній установі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку скаржаться на ненадходження компенсацій за комунальні послуги для пільгових категорій громадян. У фінустанові стверджують, що винна організація, яка призначає виплату.

Також писали, що Ощадбанк без прохання відкриває договорив на страхування. У банку пояснили, в яких випадках можливе відкриття таких угод.

Ощадбанк банки пенсіонери банківські карти рахунки гроші

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