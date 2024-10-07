Шахраї вкрали з рахунків Ощадбанку переселенця понад 129 тис. грн — на чию сторону став суд

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Чоловік натрапив на сайт, який пропонував фінансову допомогу переселенцям від ООН. Після введення своїх даних, з його рахунків в Ощадбанку зникли 129 494 гривні. Це черговий випадок шахрайства, коли зловмисники використовують підроблені платформи для крадіжки грошей.

Про це йдеться у рішенні Барського районного суду Вінницької області.

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Деталі судової справи

Зазначено, що 26 червня 2023 року близько 10:28 чоловік зайшов на сайт, де була інформація про можливість отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб від ООН. Він ввів останні чотири цифри своєї зарплатної картки та номер мобільного телефону. У ніч з 26 на 27 червня з 23:31 до 00:00 через онлайн-банкінг "Ощад 24/7" шахраї почали здійснювати незаконні транзакції з його рахунків. Вони намагалися провести 42 операції, з яких 11 були успішними.

Через ці шахрайські дії на кредитному рахунку чоловіка з’явилася заборгованість у розмірі 11 570 гривень. Для її погашення він був змушений внести 11 721 гривню з урахуванням комісії. Загальна сума збитків, за його підрахунками, становить 129 494 гривень.

Проте, за інформацією Ощадбанку, чоловік 26 червня о 09:24 зареєструвався в системі дистанційного банківського обслуговування "Ощад 24/7" за допомогою телефону. Без введення коду, який надсилався на його фінансовий номер, доступ до системи та проведення операцій були б неможливими. Відповідно до даних банку, з 26 по 27 червня було здійснено кілька переказів як на власні картки, так і на рахунки інших банків. Загальна сума незаконних операцій, включаючи комісії та користування кредитними коштами, склала 87 764 гривні, а не 117 773 гривні, як заявляв чоловік.

Рішення суду

Суд частково задовольнив позов чоловіка, постраждалого від шахраїв, і визнав банківські операції, проведені через "Ощад24/7", недійсними. Кредитна заборгованість у розмірі 11 570 гривень виникла не з його вини, тому з Ощадбанку буде стягнуто 129 494 гривні безпідставно списаних коштів, а також 30 тисяч гривень у якості відшкодування моральної шкоди.

Суд зазначив, що позивач не здійснював платежів через інтернет із введенням реквізитів картки, а всі спірні операції були проведені через мобільний додаток банку. Тому аргументи банку, які посилалися на інші справи, де використовувалися платіжні системи на кшталт IPAY, не були релевантними до цієї ситуації. Відсутність вироку у кримінальній справі не стала перешкодою для ухвалення рішення на користь позивача, оскільки суд визнав, що операції були здійснені без його волевиявлення.

Що ще треба знати

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку скаржаться на різноманітні проблеми з рахунками. Зокрема, одна жінка отримала виписку по картці і виявила, що банк не зарахував її пенсію в розмірі 1 689 гривень. Додатково, протягом тривалого часу невідомі особи знімали з її рахунку кошти на загальну суму 118 602 гривень.

Також ми писали, що клієнти державної фінустанови Ощадбанк скаржаться на застарілі правила, адже неможливо ані здійснити обмін карток, ані закрити рахунок онлайн. Особливо проблема відчутна для громадян, які зараз перебувають за кордоном як біженці.