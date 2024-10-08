Ощадбанк не забезпечив клієнтів за кордоном нормальним доступом до Ощад24

Літня жінка. Фото: Ukrainian in Poland

Клієнти Ощадбанку, які вимушено перебувають за кордоном, скаржаться на збій у роботі мобільного застосунку "Ощад24" та проблеми з доступом до власних грошей. При цьому у державному банку є вимога уладнання подібних негараздів виключно особисто, прибувши у відділення.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Проблеми із застосунком Ощад24

Зі звернення випливає, що після завершення встановленого попереднього терміну дії старих карток мобільний застосунок "Ощад24" почав давати збій.

"Я пенсіонерка, отримую пенсію через Ощадбанк, на телефоні мені встановили програму, весь час користувалася, було зручно. Що відбувається зараз? Програма просто висить, зайти не можу", — повідомила жінка.

Клієнтка розповіла, що вимушено виїхала із Маріуполя за кордон і немає можливості здійснювати операції карткою онлайн.

"Я онкохвора, стара, людина, зараз перебуваю в іншій країні і не можу скористатися своєю маленькою пенсією. Боже мій! Як гірко! Я бездомний бомж, а тепер ще й пенсію, цими крихтами не можу скористатися. Коли відновиться зв'язок у програмі? Що робити?", — написала вона.

Скарга. Джерело: Мінфін

Що кажуть в Ощадбанку

Представники банку поки що не відреагували на звернення, однак після продовження терміну дії платіжних карток попереджали, що деякі сайти в мережі Інтернет можуть розпізнавати старі картки які недійсні, тому оплата може бути неможлива. У такому випадку без заміни картки на нову — не обійтися. При цьому запевняли, що залишаться цілком доступні послуги для розрахунку через застосунок.

"Деякі сайти дійсно можуть розпізнавати такі картки як недійсні, та ви можете здійснювати оплати послуг в додатку Ощад. Якщо ж вам безпосередньо потрібно здійснювати платежі на інших ресурсах, в такому разі потрібно перезамовити нову картку", — наголошували там.

Раніше Ощадбанк у зв’язку з воєнним станом продовжив до 31 грудня дію платіжних карток, термін яких закінчився, починаючи з лютого 2022-го.

Стведжують, що такі картки повністю функціональні і ними можна здійснювати:

оплату у торговельних мережах;

знімати готівку у банкоматах.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни скаржаться на різноманітні проблеми з рахунками в Ощадбанку. Зокрема, одна жінка отримала виписку по картці і виявила, що банк не зарахував її пенсію в розмірі 1 689 гривень. Додатково, протягом тривалого часу невідомі особи знімали з її рахунку кошти на загальну суму 118 602 гривень.

Також в Ощадбанку попередили пенсіонерів, кому необхідно пройти ідентифікацію у фінустанові. Якщо цього не зробити, з питаннями про припинення нарахування пенсійних виплат на карткові рахунки необхідно буде звертатися до Пенсійного фонду.