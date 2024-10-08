Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Пенсіонери за кордоном нарікають на проблеми з доступом до грошей в Ощад24 arrow

Пенсіонери за кордоном нарікають на проблеми з доступом до грошей в Ощад24

8 жовтня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк не забезпечив клієнтів за кордоном нормальним доступом до Ощад24
Літня жінка. Фото: Ukrainian in Poland
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти Ощадбанку, які вимушено перебувають за кордоном, скаржаться на збій у роботі мобільного застосунку "Ощад24" та проблеми з доступом до власних грошей. При цьому у державному банку є вимога уладнання подібних негараздів виключно особисто, прибувши у відділення.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

Читайте також:

Проблеми із застосунком Ощад24

Зі звернення випливає, що після завершення встановленого попереднього терміну дії старих карток мобільний застосунок "Ощад24" почав давати збій.

"Я пенсіонерка, отримую пенсію через Ощадбанк, на телефоні мені встановили програму, весь час користувалася, було зручно. Що відбувається зараз? Програма просто висить, зайти не можу", — повідомила жінка.

Клієнтка розповіла, що вимушено виїхала із Маріуполя за кордон і немає можливості здійснювати операції карткою онлайн.

"Я онкохвора, стара, людина, зараз перебуваю в іншій країні і не можу скористатися своєю маленькою пенсією. Боже мій! Як гірко! Я бездомний бомж, а тепер ще й пенсію, цими крихтами не можу скористатися. Коли відновиться зв'язок у програмі? Що робити?", — написала вона.

 

Ощадбанк скарги
Скарга. Джерело: Мінфін

Що кажуть в Ощадбанку

Представники банку поки що не відреагували на звернення, однак після продовження терміну дії платіжних карток попереджали, що деякі сайти в мережі Інтернет можуть розпізнавати старі картки які недійсні, тому оплата може бути неможлива. У такому випадку без заміни картки на нову — не обійтися. При цьому запевняли, що залишаться цілком доступні послуги для розрахунку через застосунок.

"Деякі сайти дійсно можуть розпізнавати такі картки як недійсні, та ви можете здійснювати оплати послуг в додатку Ощад. Якщо ж вам безпосередньо потрібно здійснювати платежі на інших ресурсах, в такому разі потрібно перезамовити нову картку", — наголошували там.

Раніше Ощадбанк у зв’язку з воєнним станом продовжив до 31 грудня дію платіжних карток, термін яких закінчився, починаючи з лютого 2022-го.

Стведжують, що такі картки повністю функціональні і ними можна здійснювати:

  • оплату у торговельних мережах;
  • знімати готівку у банкоматах.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни скаржаться на різноманітні проблеми з рахунками в Ощадбанку. Зокрема, одна жінка отримала виписку по картці і виявила, що банк не зарахував її пенсію в розмірі 1 689 гривень. Додатково, протягом тривалого часу невідомі особи знімали з її рахунку кошти на загальну суму 118 602 гривень.

Також в Ощадбанку попередили пенсіонерів, кому необхідно пройти ідентифікацію у фінустанові. Якщо цього не зробити, з питаннями про припинення нарахування пенсійних виплат на карткові рахунки необхідно буде звертатися до Пенсійного фонду.

Ощадбанк гроші банки застосунок банківські рахунки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:00 Відстрочка від мобілізації — коли її має оформлювати призовник

19:55 Бронювання від мобілізації — який документ визначає критичність підприємства

19:40 Бійці Третьої штурмової розбили російську техніку на Харківщині — відео

19:40 Вітри пронесуться Харківщиною — синоптики спрогнозували погоду на завтра

19:35 Набір до українського легіону в Польщі — скільки охочих подали заявки

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

19:24 Чоловік влаштував розгром в Мінсоцполітики через відсутність дружини — відео

19:13 Дощі та шквали — синоптики попередили львів'ян про різку зміну погоди

19:10 Байден скасував поїздку у Німеччину на засідання "Рамштайну" — названо причини

19:06 Відключення світла в Україні завтра — в Укренерго зробили заяву

19:02 Символ поваги — компанія Pfizer отримала прапор ГУР з підписом Буданова

20:00 Відстрочка від мобілізації — коли її має оформлювати призовник

19:55 Бронювання від мобілізації — який документ визначає критичність підприємства

19:40 Бійці Третьої штурмової розбили російську техніку на Харківщині — відео

19:40 Вітри пронесуться Харківщиною — синоптики спрогнозували погоду на завтра

19:35 Набір до українського легіону в Польщі — скільки охочих подали заявки

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

19:24 Чоловік влаштував розгром в Мінсоцполітики через відсутність дружини — відео

19:13 Дощі та шквали — синоптики попередили львів'ян про різку зміну погоди

19:10 Байден скасував поїздку у Німеччину на засідання "Рамштайну" — названо причини

19:06 Відключення світла в Україні завтра — в Укренерго зробили заяву

19:02 Символ поваги — компанія Pfizer отримала прапор ГУР з підписом Буданова

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

Text

18:46 Нардеп відповів, скільки грошей виділили на купівлю житла для ветеранів

Text

17:50 Блокада кордону та затримання ідеолога війни проти України — ефір Вечір.LIVE

Text

17:19 Військовий пояснив, на що суттєво впливає відсутність покарання за СЗЧ

Text

17:15 У ЗСУ прокоментували самогубство комбата у 123-й бригаді ТРО

Text

15:58 Біля метро "Дорогожичі" прорвало мережу водопостачання — чи полагодять і коли

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

Text

13:37 Пенсії хочуть виплачувати через Нову пошту — нардеп розкрив деталі

Text

13:06 Нардепка поскаржилась на мізерні пенсії ветеранів, які повертаються з війни

Text

13:00 Ракетний удар по Харкову та План перемоги України — ефір День.LIVE

Text

10:25 Військовий психолог відреагував на заклики відправити Умєрова у відставку

Text

08:00 План перемоги України та нові правила мобілізації в Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

26 вересня 2024

20:40 Цей тест з ПДР провалило 80% водіїв — хто поступиться на перехресті

06:52 Чим підгодувати яблуню та вишню восени — найкращі добрива та поради садівників