Пенсии в Ощадбанке — украинцы жалуются на правила во время войны

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанка" из числа внутренне перемещенных лиц жалуются на отсутствие доступа к собственным средствам на пенсионных картах. Просят расширить возможности для такой категории лиц.

Такое сообщение появилось на сайте "Минфин", где можно оставлять обращения к банкам.

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Как отметила клиентка Ощадбанка, проблема, с которой она столкнулась, актуальна для многих перемещенных жителей Донецкой и Луганской областей, особенно пенсионеров. Она рассказала, что является пенсионеркой, имеет статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) до 2022 года. Однако из-за пандемии COVID-19, сложной ситуации в стране и отсутствия нормального транспортного сообщения — нет возможности лично прибыть в отделение банка для получения карты с пенсионным удостоверением.

Проблема в том, что ее просят обратиться в именно то отделение, где была открыта карта. Такими являются действующие требования банка.

"Мой банковский счет активен, и на нем накапливаются пенсионные выплаты за несколько лет, но я не имею доступа к этим средствам. Открыть новую карту или счет мне также отказываются, поскольку, по словам сотрудников банка, существует карта, которая находится в отделении, которое давно закрыто для обслуживания клиентов", — говорится в сообщении.

Женщина отметила, что оформление доверенности через нотариуса на неподконтрольной территории (в Донецке или Луганске) невозможно, ведь соответствующие документы не принимаются. Она неоднократно обращалась в контактный центр, однако каждый раз разговор заканчивался стандартным ответом: "Необходимо явиться лично".

Клиентка подчеркнула, что в нынешних условиях такое требование непосильное для многих пенсионеров. В связи с этим просит рассмотреть возможность:

Организации процедуры дистанционной верификации личности с использованием видеосвязи или других современных методов.

Перевыпуск карты онлайн виртуальной, которую можно подвязать к счету пенсионного.

Открытие счета/перевод средств на счет в другом банке при условии полной верификации.

"Я готова пройти любую онлайн-верификацию и подтвердить свою личность. Я имею финансовый номер, доступ к приложению банка, паспорт гражданина Украины и все необходимые документы. Однако, все мои аргументы остаются без внимания. Считаю, что в 21 веке, в эпоху цифровых технологий, подобные проблемы должны решаться проще... Мне 70 лет, и я не могу преодолеть огромные расстояния, чтобы просто получить доступ к своей пенсии...", — отметила женщина.

Скриншот. Источник: Минфин

Особые требования к операциям с картами Ощадбанка

Как известно, в Ощадбанке действует правило относительно определенных операций с картами — обращаться исключительно в то отделение, где они были выданы. Это, в частности, касается вопроса закрытия карт.

Впрочем, если карта была заблокирована, поскольку клиент по каким-либо причинам не прошел физическую идентификацию, предусмотрена возможность сделать это дистанционно: с помощью видеозвонка в контакт-центр банка.

Для назначения видеозвонка нужно перейти по ссылке и выбрать желаемые дату и время.

Ранее мы писали, какую комиссию снимает Ощадбанк при оплате коммунальных услуг через терминалы самообслуживания. Размер комиссии зависит от нескольких факторов.

Также сообщалось, что Ощадбанк может взимать комиссию за снятие наличных с зарплатных карт через банкомат. Такая оплата предусмотрена действующими тарифами.