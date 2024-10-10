Пенсии в Украине — пожилым гражданам дадут дополнительные средства

Пожилая женщина. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о праве украинских граждан пожилого возраста на специальную дополнительную прибавку к пенсии. Ее можно получить, если человек подпадает под несколько критериев.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Кто из украинцев имеет право на надбавку

Как отмечается, создан специальный алгоритм, который поможет получить денежные выплаты. Только часть пенсионеров имеет право на получение такой доплаты к пенсии.

Вопрос предоставления доплаты регулирует закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц и решении правительства".

Претендовать на ежемесячные дополнительные денежные выплаты могут только одинокие пенсионеры, которым необходима постоянная помощь по уходу.

Среди других важных критериев:

достижение возраста 80 лет;

одинокое проживание;

потребность в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья, что документально подтверждено врачебным заключением;

начисление пенсии по возрасту.

Размер надбавки к пенсии составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность ежемесячно. В 2024 году сумма составляет 944 грн.

Как получить доплату к пенсии

Для того, чтобы получить надбавку к пенсии, нужно подать в Пенсионный фонд соответствующее заявление вместе со следующими документами:

заключение врачебно-консультативной комиссии, где указано, что заявителю необходим постоянный уход;

паспорт гражданина;

регистрационный номер налогоплательщика;

выписка из Пенсионного фонда о том, что человек не получает доплату по уходу.

Что еще стоит знать

Напомним, по информации Пенсионного фонда, в октябре текущего года выйти на заслуженный отдых в 60 лет могут только те граждане, которые накопили по меньшей мере 31 год страхового стажа.

Также мы писали, что у украинских пенсионеров есть возможность увеличить размер своей пенсии за счет специальных надбавок. Некоторые из них начисляются автоматически, тогда как другим необходимо лично обращаться в Пенсионный фонд и подавать соответствующие документы.