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Пенсионеры получат доплаты до 1 тыс. гривен — какие условия

25 декабря 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — кому из украинцев доплатят 1 тыс. грн в 2025 году
Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине некоторые пенсионеры смогут ежемесячно получать доплаты в 2025 году. Речь идет о дополнительной выплате в почти 1 тыс. гривен.

Такое право прописано в законе 1664-IX.

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Законодательство предусматривает специальную денежную помощь для одиноких пенсионеров. Соответствующая норма содержится в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц и решении правительства".

Такая помощь предусмотрена только для лиц, подпадающих под следующие требования:

  • возраст граждан — 80 лет и выше;
  • проживание — одинокое;
  • вид пенсии — исключительно по возрасту;
  • состояние здоровья — необходимость регулярного ухода.

В случае необходимости назначения одинокому пенсионеру постоянного ухода из-за состояния здоровья — это нужно официально подтвердить в медучреждении.

В то же время, доплату для одиноких пенсионеров с плохим здоровьем получат не все. Дополнительные средства назначат только тем, кому предоставляют пенсию по возрасту. Так, если гражданину предоставляется пенсия по инвалидности, то не сможет претендовать на такую помощь.

Размер доплаты — 40% от прожиточного минимума лицам, утратившим трудоспособность (в 2025-м — 944 грн).

Как оформить доплату к пенсии

Каждый пенсионер, подпадающий под требования, может оформить соответствующую надбавку к пенсии. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд с документами. Нужно предоставить:

  • заключение врачей о состоянии здоровья и необходимости ухода;
  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • справку об отсутствии других выплат, кроме пенсии.

В случае одобрения Пенсионным фондом заявления пенсионера — доплату в 944 гривны выплатят не единовременно, такая сумма будет предоставляться ежемесячно.

Ранее мы писали, что некоторые украинцы получат помощь в десять пенсий. Таким правом могут воспользоваться, в частности, артисты театрально-концертных заведений.

Также сообщалось, что в Украине — немалые отличия в пенсионных выплатах в зависимости от зарплаты. Известно, на какую сумму могут рассчитывать граждане при минимальной зарплате в 8 тыс. гривен.

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