Пенсії в Україні — хто отримує виплату у 60% від суми зарплати

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні у середньому громадяни можуть розраховувати на пенсію у розмірі 30% від заробітної плати. Водночас, є категорія осіб, яким держава гарантує виплату у 60% суми зарплати.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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За інформацією ПФУ, на такий розмір пенсії претендують в країні державні службовці. Згідно із законом "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889 питання призначення пенсійних виплат регулює закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

"Пенсія державним службовцям призначається з дати звернення, але не раніше дати виникнення права, в розмірі 60 відсотків суми їх заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", — йдеться у поясненні.

Водночас, громадяни, які на час звернення за пенсією не були держслужбовцями — у розмірі заробітної плати працюючого держслужбовця відповідної посади та відповідного рангу за останнім місцем роботи на такій службі разом з усіма видами оплати праці, з якої сплачено ЄСВ на загальнообов’язкове державне соцстрахування.

Примітно також, що тим держслужбовцям, хто раніше пішов на пенсію, розмір пенсії становить 90% від зарплати. Тобто влада суттєво урізала права держслужбовців і ті, хто виходять на заслужений відпочинок нині, гарантують на 30% менше.

Умови призначення пенсії держслужбовцям

Пенсія держслужбовцям призначається, якщо станом на 1 травня 2016 року:

було накопичено щонайменше десять років страхового стажу на посадах, що належать відповідним категоріям посад держслужби, визначених законом № 3723 та уряду, та станом на вищевказану дату займали посаду держслужбовця;

накопичено мінімум 20 років стажу на посадах державної служби, незалежно від факту роботи на вищевказану дату.

Правом на призначення пенсійної виплати за наявності стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі та необхідного стажу держслужби, наділено:

чоловіків, які досягнули 62 років;

жінок, які досягли пенсійного віку за ст. 26 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Варто зауважити що зарплата держслужбовця держоргану, який пройшов класифікацію посад держслужби, складається з кількох показників:

посадовий оклад;

надбавка за ранг держслужбовця;

надбавка за вислугу років;

місячна/квартальна премія;

компенсація за додаткове навантаження/компенсація за вакантною посадою;

допомога, що нараховується з наданням оплачуваної відпустки;

матеріальна допомога для розв’язання соціально-побутових питань;

інші доплати, передбачені українськими законами.

Зокрема, надбавки до посадових окладів держслужбовців залежать від рангу:

за 1 ранг — 1000 гривень;

за 2 ранг — 900 гривень;

за 3 ранг — 800 гривень;

за 4 ранг — 700 гривень;

за 5 ранг — 600 гривень;

за 6 ранг — 500 гривень;

за 7 ранг — 400 гривень;

за 8 ранг — 300 гривень;

за 9 ранг — 200 гривень.

Раніше ми писали про умови виходу учасників бойових дій на заслужений відпочинок. Зокрема, відомо, на який розмір пенсійної виплати можуть розраховувати УБД.

Також повідомлялося, що щороку норми виходу на пенсію стають дедалі жорсткіші. Для оформлення виплат звертають увагу на обсяг стажу та вік.