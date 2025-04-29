Пенсии в Украине — кто в мае получит дополнительно 550 гривен

Женщина преклонного возраста. Фото: УНИАН

Некоторые пенсионеры могут получить до 550 грн дополнительной денежной помощи от Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ВПП ООН). Соответствующие доплаты к пенсиям предусмотрены только при определенных условиях.

Об этом говорится в официальном объяснении Министерства социальной политики.

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Кто имеет право на помощь от ВПП ООН

В ведомстве отметили, что в рамках совместного проекта Минсоцполитики, Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и Всемирной продовольственной программы ООН украинцы с августа 2023 года получают помощь. Речь идет о тех, кто живет в прифронтовых районах и имеет низкие пенсии. В этом году возможность предоставления дополнительных выплат от ВПП ООН в очередной раз продлили.

"Сейчас Всемирная продовольственная программа ООН продолжила выплату помощи до конца мая включительно", — отмечают в министерстве.

Целью соответствующей инициативы является стремление оказать денежную поддержку тем украинским гражданам, которые больше всего в этом нуждаются. Благодаря программе более полумиллиона украинцев ежемесячно имеют дополнительную помощь. Выплаты предусмотрены:

для пенсионеров;

для лиц без права на пенсию;

для людей с инвалидностью.

Условия программы. Источник: Минсоцполитики

Среди условий оказания помощи от ВПП ООН:

граждане должны проживать на территориях активных/возможных боевых действий;

граждане имеют низкие доходы;

не получают другой денежной помощи от международных организаций.

Детали программы. Источник: Минсоцполитики

Размер помощи и как получить

Как пояснили в Минсоцполитики, сумма помощи отличается, ведь зависит от официального дохода гражданина. Размер является разницей между пенсией или соцвыплатой, которую имеет человек, и суммой в 3250 грн.

"То есть, если социальная выплата составляет, например, 2700 гривен, — человек получает от ВПП ООН еще 550 гривен дополнительной помощи", — сообщили в ведомстве.

Для того, чтобы получить помощь, гражданам не нужно дополнительно никуда обращаться. Средства выплатят тем способом, которым уже получают пенсию или соцвыплаты:

на банковскую карту;

через отделение Укрпочты.

Напомним, в Министерстве социальной политики сообщили, что нарабатывают проекты законов по накопительной системе, а также создают новую формулу, по которой будут рассчитывать пенсию. Это позволит привязать размер выплат к реальному страховому стажу и зарплате.

Ранее мы сообщали, что будет с размером пенсии, если пенсионер переедет в дом престарелых. В частности, украинцам, которые получают выплаты из-за потери кормильца, выплатят только 50%.