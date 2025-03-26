Переїзд в будинок для літніх людей — чи вплине це на пенсію у 2025 році

Пенсіонер на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

З часом людям старшого віку стає все складніше розв'язувати побутові проблеми та доглядати за собою. Активність людей знижується, а серйозні вікові недуги можуть взагалі позбавити пенсіонера можливості дотримуватися звичного способу життя. Тоді члени сім'ї членів починають думати, як влаштувати родича до будинку для людей похилого віку.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чи вплине цей переїзд на розмір пенсійних виплат.

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Як йдеться у матеріалі видання "На пенсії", розмір виплати залежатиме від того, до якого саме закладу переїде пенсіонер. Якщо йдеться про державний — пенсія буде меншою:

за людьми, яким виплачують пенсію за віком, збережуть 25% виплат;

пенсіонерам з інвалідністю теж нараховуватимуть 25% від пенсії;

українцям, які отримують виплати у зв’язку з втратою годувальника, виплачуватимуть 50%.

Якщо на утриманні пенсіонера перебуває непрацездатна особа, тоді виплати розділять так:

пенсіонер отримуватиме 25% від загальної суми;

непрацездатні члени сім’ї, які перебувають на його утриманні — до 50%.

Натомість залишок пенсії переказуватимуть на рахунок будинку для людей похилого віку, у якому живе пенсіонер. Ці кошти витрачаються на забезпечення та покращення умов перебування людини у закладі.

При цьому, як зазначається у статті, якщо в будинок-інтернат приїде пенсіонер, який є дитиною-сиротою, то його виплати залишаться на попередньому рівні.

Раніше ми розповідали, що деякі українці з квітня 2025 року отримуватимуть понад 900 грн доплати до пенсії. Виплати будуть щомісячними.

Також у Мінсоці пояснили, як українцям збільшити розмір своєї майбутньої пенсії. Для цього громадяни можуть скористатися одним із чотирьох способів.