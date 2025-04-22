Пенсії військових зміняться — чи отримають вони більші виплати від держави

Жінка тримає в руках купюри по 1 тисячі гривень. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні кадрові військові отримують пенсії за спеціальними законами, хоча деяі з цих людей не брали участь у війні. Натомість мобілізовані українці мають такі ж пенсійні виплати, як і звичайні громадяни.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Реклама

Читайте також:

Як зміняться пенсії військових

За її словами, в країні наразі нараховується 840 тис. "спеціальних пенсіонерів", серед яких майже 396 тис. — військові. При цьому лише 94 тис. громадян приєдналися до захисту Батьківщини з 2014 року та отримали статус ветерана війни (УБД, особа з інвалідністю внаслідок війни тощо). Як зауважила Жолнович, йдеться не тільки про ЗСУ, а також про:

Національну гвардію;

Службу безпеки України;

прикордонників;

членів родин загиблих військових.

"Ті, хто на службі зараз та отримують бойові надбавки, сплачують з них внески. Це вплине на їхню майбутню пенсію. У 2025 році держава навіть розширила максимальну базу для нарахування внеску — щоб люди могли "накопичити" більшу пенсію зі своєї зарплати", — сказала міністерка соціальної політики.

Щоби створити справедливі умови для пенсійного забезпечення громадян, Мінсоцполітики працює над деякими важливими речами. Це, зокрема, законопроєкти щодо накопичувальної системи, а також створюється нова формула, за якою розраховуватиметься пенсія. Це дозволить прив’язати розмір виплат до реального стажу та зарплати.

"Ми працюємо над законодавчими рішеннями для вдосконалення пенсійного забезпечення для тих військовослужбовців (зокрема чинних), які стали на захист Батьківщини, водночас не є кадровими військовими", — сказала Оксана Жолнович.

Нагадаємо, що у січні 2025 року в Україні обмежили пенсії, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів. При цьому обмежувальні коефіцієнти не застосовуватимуться до пенсій деяких осіб.

Також українці, які брали участь в бойових діях та громадяни, які оформили статус учасника бойових дій (УБД), можуть вийти на пенсію достроково. Стаж цим людям нараховують за спеціальною формулою.