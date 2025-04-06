Пенсії в Україні — що буде з виплатами без довідки про доходи

Картка Ощадбанку на гривневих купюрах. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські військові, які звільняються зі служби через отриману інвалідність, можуть претендувати на пенсію від держави. Для цього вони повинні надати Пенсійному фонду довідку про грошове забезпечення з військової частини, але з цим можуть виникнути проблеми.

У Пенсійному фонді пояснили, чи призначать виплати військовослужбовцю, який не встиг отримати довідку про грошове забезпечення.

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Деталі про призначення пенсії

Як зазначили у держструктурі, якщо для призначення пенсії підготовлено не всі документи, тоді можна подати ті, які вже є. Інші довідки можна надати пізніше.

Отримані документи перевірять представники ПФУ, і, якщо не виникне додаткових питань, громадянину призначать пенсійні виплати на підставі поданих документів. При цьому, у разі відсутності всіх необхідних документів, ПФУ попередить посадову особу уповноваженого органу про те, що документи потрібно буде дооформити або надати додатково через три місяці з дня подання заяви про призначення пенсії.

Після надходження документів, які впливають на розмір пенсії та на підставі яких виплати підвищують, різницю виплатять за минулий період, але не більше ніж за 12 місяців.

Що ще варто знати

Українці, які займалися підприємницькою діяльністю до 2004 року, мають надати ПФУ підтверджувальні документи. Це необхідно для того, щоби громадянам зарахували страховий стаж під час призначення пенсійних виплат.

Раніше ми розповідали, що ООН у 2025 надаватиме додаткові виплати пенсіонерам, виплати яких становлять менш ніж 3 тис. грн. Надходження будуть щомісячними.

Також нагадаємо, що цього року уряд підвищив пенсії для окремих категорій українців. Більші виплати матимуть ліквідатори Чорнобильської аварії, які мають інвалідність.