Пенсионеры в Украине могут не платить земельный налог

Пожилые люди. Фото: Freepik

В 2025 году украинские пенсионеры будут освобождены от уплаты одного из налогов, как и в текущем году. О том, за что можно не платить в соответствии с законодательством, читайте дальше.

Это предусмотрено нормами, обнародованными Государственной налоговой службой.

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За что могут не платить пенсионеры

Как отмечают в ГНС, граждане, получающие пенсию по возрасту, могут не платить земельный налог. Однако такая льгота применяется, если размер участка соответствует определенным требованиям.

Речь идет о таких лимитах на земельные участки в зависимости от того, для чего они предназначен:

для личного ведения сельского хозяйства — земельный участок до 2 га;

для индивидуального дачного строительства —до 0,10 га;

для садоводства — до 0,12 га;

для строительства индивидуальных гаражей — до 0,01 га;

для строительства/обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий/сооружений в городах — до 0,10 га;

для строительства/обслуживания жилого дома, хозяйственных построек/сооружений в поселках городского типа — до 0,15 га;

для строительства/обслуживания жилого дома, хозяйственных построек/сооружений в сельской местности — до 0,25 га.

Однако физлица-пенсионеры, которым назначили пенсию по возрасту на льготных условиях, не получат право на льготу по уплате налога на землю, если не достигли пенсионного возраста.

Другие льготы для пенсионеров

Также пожилые люди имеют льготы на проезд в некоторых видах транспорта, в частности троллейбусе. Кроме того, могут не платить за билеты в пригородных электричках.

Можно воспользоваться бесплатно (или со скидкой) услугами юристов, получить 100% льготу на оплату коммунальных услуг для представителей некоторых профессий в сельской местности.

Ранее мы писали, что одинокие пенсионеры получат доплату в 1 тыс. гривен. На такую ​​помощь смогут рассчитывать те, у кого плохое здоровье.

Также сообщалось, что, несмотря на войну, в правительстве обещают осуществить осовременивание пенсий. Ожидается, что выплаты в марте 2025 года могут повысить на 10-12%.