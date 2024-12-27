Пенсіонери в Україні можуть не платити земельний податок — умови

Люди похилого віку. Фото: Freepik

У 2025 році українські пенсіонери будуть звільнені від сплати одного з податків, як і поточного року. Про те, за що саме можна не платити відповідно до законодавства, читайте далі.

Це передбачено нормами, оприлюдненими Державною податковою службою.

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За що можуть не платити пенсіонери

Як зазначають у ДПС, громадяни, які отримують пенсію за віком, можуть не сплачувати земельний податок. Проте така пільга застосовується, якщо розмір ділянки відповідає визначеним вимогам.

Йдеться про такі ліміти на земельні ділянки, залежно від того, для чого вони призначені:

для особистого ведення сільського господарства — земельна ділянка до 2 га;

для індивідуального дачного будівництва — до 0,10 га;

для садівництва — до 0,12 га;

для будівництва індивідуальних гаражів — до 0,01 га;

для будівництва/обслуговування житлового будинку, господарських будівель/споруд у містах — до 0,10 га;

для будівництва/обслуговування житлового будинку, господарських будівель/споруд у селищах міського типу — до 0,15 га;

для будівництва/обслуговування житлового будинку, господарських будівель/споруд у сільській місцевості — до 0,25 га.

Проте фізособи-пенсіонери, яким призначили пенсію за віком на пільгових умовах, не отримають право на пільгу зі сплати податку на землю, якщо не досягли пенсійного віку.

Інші пільги для пенсіонерів

Також люди похилого віку мають пільги на проїзд у деяких видах транспорту, зокрема тролейбусі. Окрім того, можуть не платити за квитки в приміських електричках.

Можна скористатися безкоштовно (чи зі знижкою) послугами юристів, отримати 100% пільгу на оплату комунальних послуг для представників деяких професій у сільській місцевості.

Раніше ми писали, що самотні пенсіонери отримають доплату в 1 тис. гривень. На таку допомогу зможуть розраховувати ті, хто має погане здоров'я.

Також повідомлялося, що попри війну, в уряді обіцяють здійснити осучаснення пенсій. Очікується, що виплати у березні 2025 року можуть підвищити на 10−12%.