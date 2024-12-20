Пенсії в Україні — хто має право на дві виплати у 2025 році

Люди похилого віку. Фото: Freepik

Українське законодавство дає право деяким громадянам отримувати дві пенсійні виплати одразу. У 2025 році на додаткову пенсію зможе розраховувати лише особлива категорія громадян.

Про це повідомили у Департаменті соціального захисту населення, пише "24 канал".

Читайте також:

Кому гарантують надання двох пенсій

Як зазначають у Департаменті соцзахисту, дві пенсії можуть отримувати громадяни, які мають інвалідність. Для таких осіб, окрім державних пенсій за віком, встановлюють додаткову пенсію.

Оскільки виплати для пенсіонерів у 2025 році не будуть переглядати, то вони залишаться на рівні поточного року. Зокрема, для осіб з інвалідністю з дитинства передбачені такі розміри:

перша група — у сумі 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (тобто 2361 грн);

друга група — 80% прожиткового мінімуму;

третя група — 60% прожиткового мінімуму;

для дітей з інвалідністю до 18 років — 70% прожиткового мінімуму.

Окрім того, на дві пенсії мають право особи з інвалідністю, які втратили годувальника.

Який необхідний стаж для пенсії з інвалідності

Страховий стаж необхідний для розрахунку пенсії для осіб з інвалідністю, адже кількість відпрацьованих років може бути різна і залежить від групи та віку. Нині вимоги такі:

перша та друга групи — стаж від одного до десяти років;

третя група — стаж від одного до 14 років.

Для точного визначення стажу для отримання пенсії потрібно звернутися до Пенсійного фонду чи органів соцзахисту населення, адже вимоги до кількості відпрацьованих років залежать від віку, в якому була встановлена інвалідність.

Раніше ми писали, що у 2025 році максимальна пенсія не зростатиме через те, що прожитковий мінімум у наступному році буде незмінним. Це прописано у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки.

Також відомо, які категорії осіб отримують максимальні виплати у 23 тис. грн. Таким правом наділені, зокрема, держслужбовці.